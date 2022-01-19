Дружногорский «Алмаз» – чемпион Гатчины по мини-футболу

Турнирная таблица суперлиги чемпионата Гатчины по мини-футболу сезона 2021-2022 гг. заполнена – известно, как распределились места всех десяти клубов, кто празднует победу, а кто покидает дивизион.

О последних играх чемпионата в Федерации футбола Гатчинского района рассказали:

- «Большая Вруда» просто уничтожила «Титаник» со счетом 12-1. Это значительно улучшило разницу забитых и пропущенных мячей, но все равно не позволило избежать стыковых матчей.

«КФК КПРФ» очень нужна была победа над «Верево», они даже открыли первыми счет в матче, однако затем команда Андрея Капустина полностью контролировала ход встречи и крупно победила. «КФК КПРФ», как и «Титаник», покидают элитный дивизион. А команда «Верево» занимает второе место и становится серебряным призером чемпионата.

«Кинг-Лайну» в матче против «218 АРЗ» необходимо было как минимум просто не проиграть крупно. Коллектив Игоря Королева навязал отчаянное сопротивление бронзовым призерам чемпионата, ближе к концовке встречи даже сравнял счет, но «218 АРЗ» усилиями Алексея Мяльтона забивает победный гол за несколько секунд до сирены. В итоге команда «218 АРЗ» завоевывает бронзовые награды, а «Кинг-Лайн» занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Войсковицы» и «Виллози» выдали самый бесшабашный матч. Первая половина осталась за командой из Ломоносовского района, однако во втором тайме «Войсковицы» перевернули все с ног на голову, победив в итоге со счетом 8-7. Команда Игоря Соколовского занимает четвертое итоговое место. Это очень позитивный результат для них.

Команда «Терволово» провела один из лучших своих матчей в сезоне, навязав сопротивление «Алмазу», в составе которого принимали участие игроки топ-уровня. Однако класс остается классом, и «Алмаз» одерживает столь необходимую победу и с ходу, только попав в этом сезоне в суперлигу, завоевывает звание чемпиона города Гатчины по мини-футболу.

«Терволово» и «Большая Вруда», попав в стыковые матчи, смогли одержать победы и сохранить прописку в суперлиге на будущий сезон.

По итогам чемпионата лучшим бомбардиром стал Никита Дауме («Виллози»), на его счету 27 забитых голов. Лучший игрок - Александр Филимонов («Алмаз»).