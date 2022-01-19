Дружногорский «Алмаз» – чемпион Гатчины по мини-футболу

Турнирная таблица
суперлиги чемпионата Гатчины по мини-футболу сезона 2021-2022 гг. заполнена –
известно, как распределились места всех десяти клубов, кто празднует победу, а
кто покидает дивизион.
О последних играх
чемпионата в Федерации футбола Гатчинского района рассказали:
- «Большая Вруда» просто
уничтожила «Титаник» со счетом 12-1. Это значительно улучшило разницу забитых и
пропущенных мячей, но все равно не позволило избежать стыковых матчей.
«КФК КПРФ» очень нужна
была победа над «Верево», они даже открыли первыми счет в матче, однако затем
команда Андрея Капустина полностью контролировала ход встречи и крупно
победила. «КФК КПРФ», как и «Титаник», покидают элитный дивизион. А команда
«Верево» занимает второе место и становится серебряным призером чемпионата.
«Кинг-Лайну» в матче
против «218 АРЗ» необходимо было как минимум просто не проиграть крупно.
Коллектив Игоря Королева навязал отчаянное сопротивление бронзовым призерам
чемпионата, ближе к концовке встречи даже сравнял счет, но «218 АРЗ» усилиями
Алексея Мяльтона забивает победный гол за несколько секунд до сирены. В итоге
команда «218 АРЗ» завоевывает бронзовые награды, а «Кинг-Лайн» занимает 6-е
место в турнирной таблице.
«Войсковицы» и «Виллози»
выдали самый бесшабашный матч. Первая половина осталась за командой из
Ломоносовского района, однако во втором тайме «Войсковицы» перевернули все с
ног на голову, победив в итоге со счетом 8-7. Команда Игоря Соколовского
занимает четвертое итоговое место. Это очень позитивный результат для них.
Команда «Терволово»
провела один из лучших своих матчей в сезоне, навязав сопротивление «Алмазу», в
составе которого принимали участие игроки топ-уровня. Однако класс остается
классом, и «Алмаз» одерживает столь необходимую победу и с ходу, только попав в
этом сезоне в суперлигу, завоевывает звание чемпиона города Гатчины по
мини-футболу.
«Терволово» и «Большая
Вруда», попав в стыковые матчи, смогли одержать победы и сохранить прописку в
суперлиге на будущий сезон.
По итогам чемпионата
лучшим бомбардиром стал Никита Дауме («Виллози»), на его счету 27 забитых
голов. Лучший игрок - Александр Филимонов («Алмаз»).