В Гатчинском районе в крещенскую купель окунулись сотни верующих

Ровно в полночь священнослужители прочитали молитву и освятили воду. В крещенскую купель окунались мужчины и женщины, взрослые и дети. Люди молились, желали друг другу здоровья и думали о хорошем.

Многие пришли семьями или с друзьями. Один из самых старших - 80-летний Почетный гражданин города Гатчины, морж с 60-летним стажем Юрий Иванович Назаров окунулся в купель вместе с членами Гатчинского Морского собрания, которые также верны крещенским традициям.

- Крещенское купание дает особую очищающую силу для души и тела. Посчитал своим долгом прийти и окунуться, - сказал участник боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе, кавалер Ордена Мужества, майор запаса морской пехоты Балтийского флота Дмитрий Козлов.

- Крещение - очень важный праздник, который нельзя забывать, - поддерживает его сержант запаса морской пехоты Черноморского флота Вячеслав Павлюченко.

Многие идут к купели, чтобы «смыть» грехи. Есть и другая мотивация.

- Эта традиция - напоминание о том, как крестился Иисус. Важно заметить, что церковь не предписывает купание в проруби как что-то обязательное. Можно просто окропиться освященной водой или испить ее. И прежде, чем окунаться в купель, сначала надо причаститься, исповедаться. Просто прийти и искупаться бессмысленно. Грехи просто так не отмыть. Это очень серьезный путь, - считает жительница Гатчины Вероника.

На берегу озера были развернуты две большие палатки, где можно согреться и переодеться. Работала полевая кухня с горячим чаем для всех желающих. Всю ночь к купели шли и шли люди. Только на озере Филькино за три часа обряд прошли порядка 500 человек.

Порядок и безопасность во время крещенских купаний обеспечивали многочисленные службы и добровольцы - сотрудники администрации, МЧС, полиция, скорая, «Красный Крест», ДНД г.Гатчины, ОСВОД, волонтеры-спасатели.

Всего на Крещение в Ленинградской области открылось 28 купелей, из них пять в Гатчинском районе – в Гатчине, Вырице, Орлино, Коммунаре и Рождествено.

С праздником Крещения! Будьте здоровы!

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой