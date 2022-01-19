В Гатчинском районе в крещенскую купель окунулись сотни верующих

Ровно
в полночь священнослужители прочитали молитву и освятили воду. В крещенскую
купель окунались мужчины и женщины, взрослые и дети. Люди молились, желали друг
другу здоровья и думали о хорошем.
Многие
пришли семьями или с друзьями. Один из самых старших - 80-летний Почетный
гражданин города Гатчины, морж с 60-летним стажем Юрий Иванович Назаров окунулся
в купель вместе с членами Гатчинского Морского собрания, которые также верны
крещенским традициям.
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Крещенское купание дает особую очищающую силу для души и тела. Посчитал своим
долгом прийти и окунуться, - сказал участник боевых действий в Чечне и на
Северном Кавказе, кавалер Ордена Мужества, майор запаса морской пехоты
Балтийского флота Дмитрий Козлов.
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Крещение - очень важный праздник, который нельзя забывать, - поддерживает его
сержант запаса морской пехоты Черноморского флота Вячеслав Павлюченко.
Многие
идут к купели, чтобы «смыть» грехи. Есть и другая мотивация.
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Эта традиция - напоминание о том, как крестился Иисус. Важно заметить, что
церковь не предписывает купание в проруби как что-то обязательное. Можно просто
окропиться освященной водой или испить ее. И прежде, чем окунаться в купель,
сначала надо причаститься, исповедаться. Просто прийти и искупаться
бессмысленно. Грехи просто так не отмыть. Это очень серьезный путь, - считает
жительница Гатчины Вероника.
На
берегу озера были развернуты две большие палатки, где можно согреться и
переодеться. Работала полевая кухня с горячим чаем для всех желающих. Всю ночь
к купели шли и шли люди. Только на озере Филькино за три часа обряд прошли
порядка 500 человек.
Порядок
и безопасность во время крещенских купаний обеспечивали многочисленные службы и
добровольцы - сотрудники администрации, МЧС, полиция, скорая, «Красный Крест», ДНД
г.Гатчины, ОСВОД, волонтеры-спасатели.
Всего
на Крещение в Ленинградской области открылось 28 купелей, из них пять в
Гатчинском районе – в Гатчине, Вырице, Орлино, Коммунаре и Рождествено.
С праздником
Крещения! Будьте здоровы!
Татьяна
Можаева
Фото
Ольги Фирсовой