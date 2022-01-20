Константин Ермаков возглавил организацию «Жители блокадного Ленинграда»

В прошлом году общество простилось со своим председателем Александром Арнольдовичем Вахтером, который скончался от болезни. На конференции члены общества почтили его память минутой молчания.

Новым председателем организации единогласно избран Константин Николаевич Ермаков, общественный помощник от Гатчинского района уполномоченного по правам человека Ленинградской области, его заместителем – Лидия Макаровна Кириллова.

На конференции выступили заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, заместитель председателя совета депутатов города Гатчины Александр Федоров, руководитель общественной приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина.

Константин Николаевич Ермаков родился 3 июня 1939 года в Ленинграде, в семье рабочих. Житель блокадного Ленинграда: всю Великую Отечественную войну находился в родном городе. Учился в Ленинградском политехническом институте на физико-механическом факультете, по распределению был направлен на работу в Гатчинский филиал физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР (ныне «Курчатовский институт – ПИЯФ»), с которым связана вся его трудовая биография. В Гатчине живет с 1963 года. Кандидат физико-математических наук. Неоднократно избирался депутатом города Гатчины. С 2011 по 2015 год возглавлял Совет общественных организаций «Жители блокадного Ленинграда» Гатчинского района. Как председатель Совета награжден Дипломом и удостоен звания лауреата форума «Общественное признание».