Сильнейшие волейболисты – в Гатчинской школе № 1

В соревнованиях приняли
участие 13 команд - 7 юношеских и 6 женских. Команды были поделены на 2
подгруппы, в групповом этапе команды сыграли в круг. После группового этапа из
каждой группы вышли 2 сильнейшие команды и сыграли полуфиналы по системе
«кресты».
Победителями турнира и
среди юношей, и среди девушек стали команды Гатчинской школы № 1. Второе место
среди девушек завоевала команда Гатчинской школы №2, у юношей – команда
Гатчинской школы № 9. Бронза среди девушек досталась команде Гатчинской школы №
9, а среди юношей – команде Гатчинской школы № 7.