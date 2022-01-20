Сильнейшие волейболисты – в Гатчинской школе № 1

В соревнованиях приняли участие 13 команд - 7 юношеских и 6 женских. Команды были поделены на 2 подгруппы, в групповом этапе команды сыграли в круг. После группового этапа из каждой группы вышли 2 сильнейшие команды и сыграли полуфиналы по системе «кресты».

Победителями турнира и среди юношей, и среди девушек стали команды Гатчинской школы № 1. Второе место среди девушек завоевала команда Гатчинской школы №2, у юношей – команда Гатчинской школы № 9. Бронза среди девушек досталась команде Гатчинской школы № 9, а среди юношей – команде Гатчинской школы № 7.