600 кг шишек в закрома

600 кг шишек в закрома

На лесосеменных плантациях Тихвинского и Гатчинского лесничеств идет заготовка семян к новому лесокультурному сезону.

Рубрики : Общество     21 Jan 2022

За два месяца в лесничествах региона собрано порядка 600 кг шишек основных лесообразующих пород ― сосны и ели. Наличие достаточного семенного фонда позволяет вырастить необходимое количество сеянцев для выполнения показателей по лесовоспроизводству в рамках программ регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В 2021 году в Ленинградской области было выращено порядка 40 млн сеянцев сосны и ели, что позволило провести посадки леса на площади порядка 9 тыс. га и занять пятое место в рейтинге Росслессхоза по искусственному лесовосстановлению в РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По итогам 2021 года область выполнила ключевой показатель нацпроекта «Экология» по формированию запаса семян лесообразующих пород. На складах хранения находится более 3,8 тонн семян, в том числе порядка 300 кг с улучшенными наследственными свойствами.

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