Подарок для первенца 2022 года

Степану Белоусову скоро исполнится месяц. Семья живет в Малом Верево. Папа – 27-летний Дмитрий Белоусов – оператор в нефтяной компании. Мама – 25-летняя Анастасия Белоусова – учитель математики в Лукашевской школе, куда она пришла работать еще на четвертом курсе. И сейчас, находясь в декретном отпуске, Анастасия Андреевна призналась, что скучает по своей работе, по ребятам.

Супруги женаты два года. Степан их первый ребенок, и останавливаться на достигнутом они не собираются.

Молодые папа и мама вышли на прогулку с коляской – навстречу представителям гатчинского руководства. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим тепло поздравила супругов с рождением сына:

- Именно Степан открыл 2022 год для Гатчинского района. Я хочу пожелать вашей замечательной семье добра, любви, взаимной заботы. Чтоб семья ваша росла, пополнялась, чтобы в доме царили мир, благополучие, достаток и взаимная поддержка.

Людмила Николаевна вручила молодым родителям подарок от гатчинского совета депутатов и администрации – сертификат на 50 тысяч рублей и букет роз.