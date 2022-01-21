Подарок для первенца 2022 года

Степану Белоусову скоро исполнится месяц. Семья живет
в Малом Верево. Папа – 27-летний Дмитрий Белоусов – оператор в нефтяной компании.
Мама – 25-летняя Анастасия Белоусова – учитель математики в Лукашевской школе,
куда она пришла работать еще на четвертом курсе. И сейчас, находясь в декретном
отпуске, Анастасия Андреевна призналась, что скучает по своей работе, по
ребятам.
Супруги женаты два года. Степан их первый ребенок, и
останавливаться на достигнутом они не собираются.
Молодые папа и мама вышли на прогулку с коляской –
навстречу представителям гатчинского руководства. Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим тепло поздравила супругов с рождением сына:
- Именно Степан открыл 2022 год для Гатчинского
района. Я хочу пожелать вашей замечательной семье добра, любви, взаимной заботы.
Чтоб семья ваша росла, пополнялась, чтобы в доме царили мир, благополучие, достаток
и взаимная поддержка.
Людмила Николаевна вручила молодым родителям подарок
от гатчинского совета депутатов и администрации – сертификат на 50 тысяч рублей
и букет роз.