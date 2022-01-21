Теннисисты открыли новый сезон

5 января собралось 40
игроков из восьми населенных пунктов Гатчинского района. Женщины играли по
круговой системе, а мужчины по олимпийской с определением всех мест.
Сильнейшими в возрастной
категории 40-55 лет стали Петр Чугунов из команды поселка Сиверский и Екатерина
Задорожная из Гатчины.
В более опытной
возрастной группе 56 лет и старше победили гатчинцы: Олег Рожнов и Ирина
Иванова.
Поздравляем победителей,
призеров и участников с праздником спорта! Оставайтесь всегда примером
спортивного долголетия для подрастающего поколения!