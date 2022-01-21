Теннисисты открыли новый сезон

5 января собралось 40 игроков из восьми населенных пунктов Гатчинского района. Женщины играли по круговой системе, а мужчины по олимпийской с определением всех мест.

Сильнейшими в возрастной категории 40-55 лет стали Петр Чугунов из команды поселка Сиверский и Екатерина Задорожная из Гатчины.

В более опытной возрастной группе 56 лет и старше победили гатчинцы: Олег Рожнов и Ирина Иванова.

Поздравляем победителей, призеров и участников с праздником спорта! Оставайтесь всегда примером спортивного долголетия для подрастающего поколения!