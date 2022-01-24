Памяти героев-освободителей

Памяти героев-освободителей

Сегодня, 24 января, в Гатчине в киноконцертном зале «Победа» прошел показ фильма-концерта «Дорога...», посвященного 78-й го-довщине снятия блокады Ленинграда и освобождения города Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков.

Рубрики : Общество     24 Jan 2022

Мероприятие открылось выступлением народного коллектива «Академический хор ветеранов войны и труда» Гатчинского городского Дома культуры. Хормейстер коллектива - почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, отличник народного просвещения Софья Гдальевна Левицкая, концертмейстер - Елена Михайловна Веселова.

Проводив хор ветеранов дружными аплодисментами, к зрителям обратились руководители творческой группы создателей фильма-концерта «Дорога…». Этот фильм - взгляд современников на события Великой Отечественной войны. В его основе - путь, который прошли солдаты, освобождая Гатчину. Зрители знакомятся с памятными местами города и района, где проходили кровопролитные бои. И вместе с героями фильма слушают любимые военные песни и воспоминания ветеранов, которые принимали участие в освобождении Гатчины.

Фильм подготовлен по заказу комитета по культуре и туризму Гатчинского района при участии Гатчинского городского Дома культуры.

Татьяна Можаева

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