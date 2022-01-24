Памяти героев-освободителей

Мероприятие открылось выступлением народного коллектива «Академический хор ветеранов войны и труда» Гатчинского городского Дома культуры. Хормейстер коллектива - почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, отличник народного просвещения Софья Гдальевна Левицкая, концертмейстер - Елена Михайловна Веселова.

Проводив хор ветеранов дружными аплодисментами, к зрителям обратились руководители творческой группы создателей фильма-концерта «Дорога…». Этот фильм - взгляд современников на события Великой Отечественной войны. В его основе - путь, который прошли солдаты, освобождая Гатчину. Зрители знакомятся с памятными местами города и района, где проходили кровопролитные бои. И вместе с героями фильма слушают любимые военные песни и воспоминания ветеранов, которые принимали участие в освобождении Гатчины.

Фильм подготовлен по заказу комитета по культуре и туризму Гатчинского района при участии Гатчинского городского Дома культуры.

Татьяна Можаева