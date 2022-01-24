Памяти героев-освободителей

Мероприятие
открылось выступлением народного коллектива «Академический хор ветеранов войны
и труда» Гатчинского городского Дома культуры. Хормейстер коллектива - почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации, отличник
народного просвещения Софья Гдальевна Левицкая, концертмейстер - Елена
Михайловна Веселова.
Проводив
хор ветеранов дружными аплодисментами, к зрителям обратились руководители
творческой группы создателей фильма-концерта «Дорога…». Этот фильм - взгляд
современников на события Великой Отечественной войны. В его основе - путь,
который прошли солдаты, освобождая Гатчину. Зрители знакомятся с памятными
местами города и района, где проходили кровопролитные бои. И вместе с героями
фильма слушают любимые военные песни и воспоминания ветеранов, которые
принимали участие в освобождении Гатчины.
Фильм
подготовлен по заказу комитета по культуре и туризму Гатчинского района при
участии Гатчинского городского Дома культуры.
Татьяна
Можаева