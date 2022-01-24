Пожарная Команда 47 ― в лицах и достижениях

Пожарная Команда 47 ― в лицах и достижениях

Фотовыставка, посвященная огненным будням областных пожарных, открылась в Доме правительства Ленинградской области. Мобильная экспозиция, которая показывает достижения, самые яркие моменты работы, технику, традиции и главных героев Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, начала свою работу 21 января.

Рубрики : Общество     24 Jan 2022

Фотовыставка «Пожарная команда 47― мы в команде!» будет передвигаться по муниципальным районам региона. Сейчас в экспозиции на выставочных стендах ― более 400 фотоматериалов.

Пожарная Команда 47 Леноблпожспаса ― это 13 отрядов, 242 единицы специализированной техники, 57 пожарных частей, более 2000 человек личного состава, 15 000 выездов и 30 000 профилактических мероприятий ежегодно.

Ранее 2022 год был объявлен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Годом Команды 47.

Областные пожарные присоединились к движению неравнодушных, активных жителей Ленинградской области, которые в первую очередь сами, своей работой и добрыми делами вносят вклад в процветание региона и благополучие его жителей ― своих близких, соседей, земляков.

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