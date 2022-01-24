Школьники проехали дорогами памяти и мужества

Автопробег стартовал на площади Победы в Гатчине. Перед школьниками выступили заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева.

В автопробеге приняли участие учащиеся Гатчинских школ №2, 9, 11, гимназии им. Ушинского, лицея №3 и юнармейцы Войсковицкой школы №2 – всего около 150 человек. В пути и на остановках звучал рассказ об истории освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков.

Ведущие мероприятия – представители движения «Волонтеры Победы» Гатчинского Дворца молодежи объясняли сверстникам, почему важно знать и помнить историю своей Родины, и как важно сохранять память о героических победах народа.

Ребята возложили цветы у памятников защитникам и освободителям – на площади Победы в Гатчине, на братском воинском захоронении в Тайцах, у братской могилы советских воинов в Войсковицах, на мемориале «Борницкий рубеж обороны» и у танка Ис-2 - памятника на месте подвига Зиновия Колобанова.

Татьяна Можаева