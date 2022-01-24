Школьники проехали дорогами памяти и мужества

Автопробег
стартовал на площади Победы в Гатчине. Перед школьниками выступили заместитель
главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и председатель совета
ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева.
В
автопробеге приняли участие учащиеся Гатчинских школ №2, 9, 11, гимназии им.
Ушинского, лицея №3 и юнармейцы Войсковицкой школы №2 – всего около 150
человек. В пути и на остановках звучал рассказ об истории освобождения
Гатчинского района от фашистских захватчиков.
Ведущие
мероприятия – представители движения «Волонтеры Победы» Гатчинского Дворца
молодежи объясняли сверстникам, почему важно знать и помнить историю своей
Родины, и как важно сохранять память о героических победах народа.
Ребята
возложили цветы у памятников защитникам и освободителям – на площади Победы в
Гатчине, на братском воинском захоронении в Тайцах, у братской могилы советских
воинов в Войсковицах, на мемориале «Борницкий рубеж обороны» и у танка Ис-2 - памятника
на месте подвига Зиновия Колобанова.
Татьяна
Можаева