Школьники проехали дорогами памяти и мужества

Школьники проехали дорогами памяти и мужества

Сегодня прошел традиционный «Автопробег памяти и мужества» по местам боевой славы, посвященный 78-й годовщине освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков и снятию блокады Ленинграда. Школьники проехали по маршруту: Гатчина – Тайцы – Войсковицы - Борницы – Новый Учхоз - Гатчина.

Рубрики : Общество     24 Jan 2022

Автопробег стартовал на площади Победы в Гатчине. Перед школьниками выступили заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева.

В автопробеге приняли участие учащиеся Гатчинских школ №2, 9, 11, гимназии им. Ушинского, лицея №3 и юнармейцы Войсковицкой школы №2 – всего около 150 человек. В пути и на остановках звучал рассказ об истории освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков.

Ведущие мероприятия – представители движения «Волонтеры Победы» Гатчинского Дворца молодежи объясняли сверстникам, почему важно знать и помнить историю своей Родины, и как важно сохранять память о героических победах народа.

Ребята возложили цветы у памятников защитникам и освободителям – на площади Победы в Гатчине, на братском воинском захоронении в Тайцах, у братской могилы советских воинов в Войсковицах, на мемориале «Борницкий рубеж обороны» и у танка Ис-2 - памятника на месте подвига Зиновия Колобанова.

Татьяна Можаева

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