В Гатчине и районе – 75 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 75 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 31
-
Тайцы – 3
-
Войсковицы – 2
-
Сиверский – 8
-
Малое Верево – 4
-
Коммунар – 8
-
Новый Свет – 2
-
Куровицы – 1
-
Старосиверская – 1
-
Сяськелево – 2
-
Семрино – 3
-
Большое Верево – 1
-
Мины – 1
-
Торфяное – 2
-
Лукаши – 2
- Вайя
– 2
- массив
«Ухта», СТ «Леноблстрой» – 1
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 13595 человек, 12269 – 90,2% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 24 января за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 109125 человек, 99039 поправились, скончались 3114
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 24 января, в Ленинградской области вакцинировано 994169 человек. За сутки 23
января привилось 363 жителя области. В регион поставлен 1414191 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
Ревакцинация граждан, прошедших первый курс
вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после
завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация
граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения
лечения.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника
по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических
препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
По всем вопросам, связанным
с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.
Фото стопкоронавирус.рф