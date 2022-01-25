Гатчина: спортивный День студентов

Веселые
спортивные старты начались еще днем. На ледовой площадке в микрорайоне Аэродром
развернулись эмоциональные соревнования по хоккею в валенках. За победу борются
четыре команды юношей и три команды девушек.
В
Гатчинском парке на «лыжном стадионе» в рамках фестиваля ГТО проходит массовая
сдача лыжных нормативов.
В
рамках фестиваля также планируется праздничная концертная программа для
студентов и поздравления от почетных гостей.
«Спортивная
студенческая ночь» проходит 25 января во всех субъектах РФ в рамках реализации
федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Минспорта России.
В
Ленобласти организаторами фестиваля выступают Ленинградское областное отделение
Российского студенческого спортивного союза, Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области, а также Центр спортивной подготовки сборных
команд Ленинградской области.