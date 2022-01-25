Гатчина: спортивный День студентов

Веселые спортивные старты начались еще днем. На ледовой площадке в микрорайоне Аэродром развернулись эмоциональные соревнования по хоккею в валенках. За победу борются четыре команды юношей и три команды девушек.

В Гатчинском парке на «лыжном стадионе» в рамках фестиваля ГТО проходит массовая сдача лыжных нормативов.

В рамках фестиваля также планируется праздничная концертная программа для студентов и поздравления от почетных гостей.

«Спортивная студенческая ночь» проходит 25 января во всех субъектах РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России.

В Ленобласти организаторами фестиваля выступают Ленинградское областное отделение Российского студенческого спортивного союза, Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, а также Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области.