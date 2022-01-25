Гатчинская полиция – на почётном 3 месте

21-го января состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы гатчинской полиции за 2021 год. Присутствовали руководители Гатчинского района, представители Главка и общественного совета при УМВД.

В торжественной обстановке нескольким сотрудникам присвоили очередные звания. По итогам 2021 года была объявлена благодарность подразделениям, отличившимся в оперативно-служебной деятельности: уголовному розыску, следственному управлению, экспертно-криминалистическому отделу, патрульно-постовой службе, дежурной части и отделу по борьбе с экономическими преступлениями. Также благодарность за вклад в выполнение оперативно-служебных задач получили штаб и тыл Гатчинского УМВД.

В благодарственном письме Сиверской школы-интерната были отмечены сотрудники отдела ГИБДД, внесшие вклад в патриотическое воспитание молодежи и оказание шефской помощи детям-сиротам. Это Алексей Лисин, Роман Алексеев, Екатерина Михайлова и Андрей Петлев.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поздравила сотрудников полиции с успешным завершением года, поблагодарила за службу, за помощь в организации общественных мероприятий и поддержание порядка. Людмила Николаевна рассказала об итогах 2021 года для Гатчины и района и о планах на ближайшую перспективу, отметив наиболее существенные моменты.

Так, по итогам переписи населения 2021 года Гатчинский район остается одним из крупнейших районов области. Предварительные цифры говорят о том, что численность населения приближается к 300 тысячам. Это накладывает на всех большую ответственность и ставит серьезные задачи по дальнейшему развитию экономики, социальной, транспортной и дорожной инфраструктуры.

- Мы ждем официальных данных переписи и вследствие этого будем ставить вопрос об увеличении штатной численности УМВД России по Гатчинскому району, – поделилась Людмила Нещадим. – Нужно исходить из реальных цифр.

Людмила Николаевна выразила благодарность личному составу и руководителю УМВД Александру Волкову за работу во время проведения переписи, а также за выполнение задач по противодействию распространению коронавируса.

- В 2021 году мы стали столицей Ленинградской области, а это влечет за собой целый комплекс мероприятий, направленных на реализацию большого проекта, – отметила Людмила Николаевна. – Начинается проектирование северо-западного – Орловского – обхода Гатчины. Большие инфраструктурные изменения ждут и сам город. Правительство Ленинградской области планирует разместиться в Гатчине.

Людмила Нещадим затронула тему жилья для сотрудников полиции. По ее словам, в конце прошлого года совет депутатов г. Гатчины принял решение об изменении функционала так называемых домов ветеранов. Там можно будет селить сотрудников Гатчинского УМВД на условиях коммерческого найма.

Глава гатчинской администрации пожелала личному составу УМВД и руководителям сохранения тенденции к сокращению преступности и увеличению раскрываемости.

-Мы со своей стороны с главой Гатчины и района Виталием Андреевичем Филоненко будем делать все возможное, чтобы способствовать реализации всех поставленных задач, – заверила Людмила Николаевна.

Присутствовавший на совещании заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Олег Алексеев отметил положительные изменения в работе всех служб.

- Как ответственный от руководства я регулярно посещаю районные подразделения, и в Гатчинском районе был неоднократно, – поделился Олег Сергеевич. – Наблюдал, как подразделения реагируют на сложную оперативную обстановку и на обращения граждан. В начале прошлого года в одном из отдаленных отделов полиции на легендированную заявку о краже велосипеда у ребенка полицейские приехали в течение пяти минут. Еще за год до этого такой оперативной реакции не было.

По словам представителя Главка, за 2021 год увеличилась раскрываемость почти по всем направлениям.

- Анализируя оперативную обстановку, мы смотрим, как реагируют граждане на социальные всплески. В Гатчине за последние годы по сравнению с другими районами никакого всплеска нет, – отметил Олег Алексеев. – Спасибо подразделению и руководителю, которому удалось сплотить коллектив и достичь хороших результатов.

Заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району Геннадий Панев поздравил сотрудников полиции с высокими показателями и положительной динамикой и заметил, что по линии общественного совета никаких нареканий на работу гатчинской полиции не было.

Геннадий Анатольевич напомнил всем о потере, которая постигла Гатчину в минувшем году:

- В конце 2021 года скоропостижно скончался председатель нашего общественного совета, председатель областной организации воинов Афганистана Сергей Николаевич Трунов. Он задал определенную планку, высокий уровень работы общественного совета. Мы постараемся продолжить эти традиции.

Екатерина Дзюба