В деревне Межно на пожаре погиб мужчина

В деревне Межно на пожаре погиб мужчина

В период с 18 по 25 января на территории Гатчинского района произошло 4 пожара, один человек погиб.

Рубрики : Происшествия     25 Jan 2022

     19 января в посёлке Елизаветино сгорела хозпостройка для содержания домашней птицы. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, которое находилось в сарае.

     21 января в деревне Тихковицы сгорела баня. Проводится проверка.

     24 января в деревне Ивановка в автомобиле ВАЗ-2112 выгорел моторный отсек. Причина – неисправность бортового электрооборудования.

     В тот же день в деревне Межно сгорел частный жилой дом. В момент пожара в доме находились мужчина 1957 года рождения и женщина 1939 года рождения. Оба успели покинуть горящее строение, однако, мужчина решил вернуться в горящий дом, чтобы вынести документы, вследствие чего погиб. По факту пожара проводится проверка.

 

ОНДиПР Гатчинского района напоминает!  При обнаружении пожара  следует как можно быстрее позвонить в дежурную службу МЧС по номеру «101» и сообщить о пожаре. После чего немедленно покинуть горящее помещение, не пытаясь спасать ценные вещи и другое имущество!

                                                                               ОНДиПР Гатчинского района

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