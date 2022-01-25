В деревне Межно на пожаре погиб мужчина

19 января в посёлке Елизаветино сгорела
хозпостройка для содержания домашней птицы. Предварительно, причиной пожара
стала неисправность печного оборудования, которое находилось в сарае.
21 января в деревне Тихковицы сгорела
баня. Проводится проверка.
24 января в деревне Ивановка в автомобиле
ВАЗ-2112 выгорел моторный отсек. Причина – неисправность бортового
электрооборудования.
В тот же день в деревне Межно сгорел
частный жилой дом. В момент пожара в доме находились мужчина 1957 года рождения
и женщина 1939 года рождения. Оба успели покинуть горящее строение, однако,
мужчина решил вернуться в горящий дом, чтобы вынести документы, вследствие чего
погиб. По факту пожара проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района напоминает! При обнаружении пожара следует как можно быстрее позвонить в
дежурную службу МЧС по номеру «101» и сообщить о пожаре. После чего немедленно
покинуть горящее помещение, не пытаясь спасать ценные вещи и другое имущество!
ОНДиПР Гатчинского района