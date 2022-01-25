В деревне Межно на пожаре погиб мужчина

19 января в посёлке Елизаветино сгорела хозпостройка для содержания домашней птицы. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, которое находилось в сарае.

21 января в деревне Тихковицы сгорела баня. Проводится проверка.

24 января в деревне Ивановка в автомобиле ВАЗ-2112 выгорел моторный отсек. Причина – неисправность бортового электрооборудования.

В тот же день в деревне Межно сгорел частный жилой дом. В момент пожара в доме находились мужчина 1957 года рождения и женщина 1939 года рождения. Оба успели покинуть горящее строение, однако, мужчина решил вернуться в горящий дом, чтобы вынести документы, вследствие чего погиб. По факту пожара проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района напоминает! При обнаружении пожара следует как можно быстрее позвонить в дежурную службу МЧС по номеру «101» и сообщить о пожаре. После чего немедленно покинуть горящее помещение, не пытаясь спасать ценные вещи и другое имущество!

ОНДиПР Гатчинского района