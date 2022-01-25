В Малом Верево почтили память героев

Первым к участникам митинга обратился заместитель главы администрации Веревского поселения Сергей Комаров.

- Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и сейчас, ведь она вошла в каждый дом, каждую семью. Дата 23 января 1944 года навсегда вписана в историю нашей малой родины, этот день памятен всем, кто живет и трудится в Веревском поселении, – отметил Сергей Комаров.

Участниками митинга стали жители и гости Веревского поселения. Ведущие напомнили о событиях Великой Отечественной войны, которые разворачивались на территории Веревского поселения. Узнать о них теперь можно, благодаря информационным стендам, которые были открыты в этот день. Их четыре.

Первый стенд посвящен историческим памятникам, расположенным в Веревском поселении, второй рассказывает о боевом пути 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной дивизии. Еще два стенда посвящены героям той войны, которые участвовали в освобождении Малого Верево от фашистских захватчиков - молодому летчику Виталию Кириллову и капитану Михаилу Кутышеву. В их честь названы улицы в деревне.

В открытии стендов приняли участие депутат Веревского поселения Елена Игнатьева, председатель Совета ветеранов Веревского поселения Лидия Дубиницкая и библиотекарь Елена Боровкова.

Память о тех, кто отдал жизнь за будущее и свободу, почтили минутой молчания. После чего участники митинга возложили цветы к мемориалу.

Виктория Ляпочкина

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