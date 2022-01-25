В Малом Верево почтили память героев

Первым к участникам митинга обратился заместитель главы
администрации Веревского поселения Сергей Комаров.
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Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие
чувствуют и сейчас, ведь она вошла в каждый дом, каждую семью. Дата 23 января
1944 года навсегда вписана в историю нашей малой родины, этот день памятен всем,
кто живет и трудится в Веревском поселении, – отметил Сергей Комаров.
Участниками
митинга стали жители и гости Веревского поселения. Ведущие напомнили о событиях
Великой Отечественной войны, которые разворачивались на территории Веревского
поселения. Узнать о них теперь можно, благодаря информационным стендам, которые
были открыты в этот день. Их четыре.
Первый
стенд посвящен историческим памятникам, расположенным в Веревском поселении,
второй рассказывает о боевом пути 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды
Краснознаменной дивизии. Еще два стенда посвящены героям той войны, которые
участвовали в освобождении Малого Верево от фашистских захватчиков - молодому
летчику Виталию Кириллову и капитану Михаилу Кутышеву. В их честь названы улицы
в деревне.
В
открытии стендов приняли участие депутат Веревского поселения Елена Игнатьева, председатель
Совета ветеранов Веревского поселения Лидия Дубиницкая и библиотекарь Елена
Боровкова.
Память
о тех, кто отдал жизнь за будущее и свободу, почтили минутой молчания. После
чего участники митинга возложили цветы к мемориалу.
Виктория
Ляпочкина
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