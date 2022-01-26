«Академия лидерства»: от слов – к делу

Итоговая презентация молодежных проектов, запущенных в Гатчинском районе в 2021 году в рамках проекта «Академия лидерства», прошла в онлайн-формате. Ей предшествовала интересная творческая работа. Школьники и студенты объединились в команды, выбрали себе наставника для разработки социального или бизнес- проекта, а также получили новые знания и советы для своего профессионального роста.

В итоге было предложено несколько социальных инициатив, три из них решено поддержать и реализовать в текущем году.

О проекте «Агрокласс» мы уже рассказывали на страницах «Гатчинской правды». Учащиеся Сусанинской школы совместно с главой крестьянско-фермерского хозяйства «Жили-Растили» Алексеем Садовым учились выращивать микрозелень, вести дневник наблюдения и проводить опыты с освещением растений. В следующем году ребята планируют расширить объем посадок и проводить уроки «Юного натуралиста» для учащихся младших классов своей школы.

Вторая группа активной молодежи – активисты клуба «Тайро» разработали проект «Юный финансист». В этом году совместно со своим наставником - директором Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины Александром Семеновым ребята продолжили разработку алгоритма интерактивных занятий по повышению финансовой грамотности среди учеников старших классов. Уроки планируют провести в первом полугодии 2022 года.

Юные журналисты молодежной газеты «Взгляд молодежи» при наставничестве генерального директора ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо» Галины Паламарчук взялись за создание буклета об истории становления и развития молодежной политики на территории Гатчинского района. Сейчас идет сбор информации для издания. Выпуск буклета планируется на конец года при поддержке комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

Татьяна Можаева