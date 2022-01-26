«Академия лидерства»: от слов – к делу

Итоговая презентация
молодежных проектов, запущенных в Гатчинском районе в 2021 году в рамках
проекта «Академия лидерства», прошла в онлайн-формате. Ей предшествовала
интересная творческая работа. Школьники и студенты объединились в команды,
выбрали себе наставника для разработки социального или бизнес- проекта, а также
получили новые знания и советы для своего профессионального роста.
В итоге было предложено
несколько социальных инициатив, три из них решено поддержать и реализовать в
текущем году.
О проекте «Агрокласс» мы
уже рассказывали на страницах «Гатчинской правды». Учащиеся Сусанинской школы
совместно с главой крестьянско-фермерского хозяйства «Жили-Растили» Алексеем
Садовым учились выращивать микрозелень, вести дневник наблюдения и проводить
опыты с освещением растений. В следующем году ребята планируют расширить объем
посадок и проводить уроки «Юного натуралиста» для учащихся младших классов
своей школы.
Вторая группа активной
молодежи – активисты клуба «Тайро» разработали проект «Юный финансист». В этом
году совместно со своим наставником - директором Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства города Гатчины Александром Семеновым ребята
продолжили разработку алгоритма интерактивных занятий по повышению финансовой
грамотности среди учеников старших классов. Уроки планируют провести в первом
полугодии 2022 года.
Юные журналисты
молодежной газеты «Взгляд молодежи» при наставничестве генерального директора
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо» Галины Паламарчук
взялись за создание буклета об истории становления и развития молодежной
политики на территории Гатчинского района. Сейчас идет сбор информации для
издания. Выпуск буклета планируется на конец года при поддержке комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
Татьяна Можаева