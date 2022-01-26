«Россия в песне» - знакомство с народными праздниками

Указом президента
Российской Федерации В.В. Путина 2022 год объявлен годом народного искусства и
нематериального культурного наследия. Педагог дополнительного образования
Гатчинского «Районного центра детского творчества» Татьяна Маркова в своем
объединении «Россия в песне» знакомит ребят с народной культурой. Годовой
проект «От Рождества до Тризны» реализуется на базе Елизаветинской средней школы.
С сентября прошлого года организованы ежемесячные выступления перед учащимися
начальных классов Гатчинской школы №4. Ребята из объединения «Россия в песне» с
удовольствием делятся своими знаниями и умениями со сверстниками.
Народная культура – одно
из средств нравственного и эстетического развития детей. Издавна человек строил
свою жизнь в соответствии со сменой времен года. Когда на Русь пришло
христианство, оно слилось с традиционной культурой и духовно обогатило её. К
сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Только бабушки в деревнях
помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом, благословить
невесту к венцу.
«Прошлое, настоящее и
будущее связаны в личности каждого человека. Наши дети должны хорошо знать не
только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры. В
народных праздниках заключена информация, дающая представление о повседневной
жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении», – убеждена Татьяна
Маркова.
В сентябре 2021 года
прошла первая встреча в рамках проекта. Ребята из школы №4 познакомились с
обычаями, песнями и играми осеннего праздника «Осенины».
В октябре объединение
«Россия в песне» приехало в гости к ним с программой «Вы пожалуйте в нашу
круговую», посвященной молодежным посиделкам на народный праздник Покров. Юные
артисты показали, как развлекалась молодежь в старину, когда не было
телевизоров и электронных гаджетов.
Ноябрьскую встречу
посвятили народному празднику «Кузьминки». Кузьминки считались первым зимним
деревенским праздником – праздником кузнецов. В то же время, Кузьма и Демьян
являются покровителями женских ремесел, женского рукоделия. Объяснялось это
тем, что с дня Кузьмы и Демьяна женщины вплотную принимались за зимнюю пряжу.
В декабре актовый зал
превратился в площадку для демонстрации русского костюма. Воспитанники
творческого объединения «Россия в песне» показали рубашки, в которых ходили
крестьянские ребятишки, первые сарафаны девочек и наряды невест; костюмы
замужних женщин и рубахи парней и мужиков. Гости праздника узнали о вышивках на
крестьянской одежде. Каждому возрасту соответствовал не только свой наряд, но и
определенные песни.
В январе ребята узнали,
что такое Колядки, ведь в старину зимние Святки были одним из наиболее
торжественных и ярких ежегодных праздников. В течение двух недель молодёжь
собиралась на вечеринки - «игрища», на которых пелись хороводные, плясовые
песни, частушки, устраивались всевозможные игры, разыгрывались сценки,
приходили ряженые. С пожеланиями добра, здоровья и счастья гости обратились к
учителям и учащимся Гатчинской школы №4.
Мы желаем вам удачи,
В доме вечного достатка,
Чтобы вам успех и счастье
Принесли Святые Святки.
Чтобы полон был ваш дом
И добром, и благом,
Хорошо чтоб жили в нем
Без забот и тягот.
Впереди у нас еще много
встреч!
Наталья Попова, методист
РЦДТ