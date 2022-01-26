«Россия в песне» - знакомство с народными праздниками

Указом президента Российской Федерации В.В. Путина 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Педагог дополнительного образования Гатчинского «Районного центра детского творчества» Татьяна Маркова в своем объединении «Россия в песне» знакомит ребят с народной культурой. Годовой проект «От Рождества до Тризны» реализуется на базе Елизаветинской средней школы. С сентября прошлого года организованы ежемесячные выступления перед учащимися начальных классов Гатчинской школы №4. Ребята из объединения «Россия в песне» с удовольствием делятся своими знаниями и умениями со сверстниками.

Народная культура – одно из средств нравственного и эстетического развития детей. Издавна человек строил свою жизнь в соответствии со сменой времен года. Когда на Русь пришло христианство, оно слилось с традиционной культурой и духовно обогатило её. К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Только бабушки в деревнях помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом, благословить невесту к венцу.

«Прошлое, настоящее и будущее связаны в личности каждого человека. Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры. В народных праздниках заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении», – убеждена Татьяна Маркова.

В сентябре 2021 года прошла первая встреча в рамках проекта. Ребята из школы №4 познакомились с обычаями, песнями и играми осеннего праздника «Осенины».

В октябре объединение «Россия в песне» приехало в гости к ним с программой «Вы пожалуйте в нашу круговую», посвященной молодежным посиделкам на народный праздник Покров. Юные артисты показали, как развлекалась молодежь в старину, когда не было телевизоров и электронных гаджетов.

Ноябрьскую встречу посвятили народному празднику «Кузьминки». Кузьминки считались первым зимним деревенским праздником – праздником кузнецов. В то же время, Кузьма и Демьян являются покровителями женских ремесел, женского рукоделия. Объяснялось это тем, что с дня Кузьмы и Демьяна женщины вплотную принимались за зимнюю пряжу.

В декабре актовый зал превратился в площадку для демонстрации русского костюма. Воспитанники творческого объединения «Россия в песне» показали рубашки, в которых ходили крестьянские ребятишки, первые сарафаны девочек и наряды невест; костюмы замужних женщин и рубахи парней и мужиков. Гости праздника узнали о вышивках на крестьянской одежде. Каждому возрасту соответствовал не только свой наряд, но и определенные песни.

В январе ребята узнали, что такое Колядки, ведь в старину зимние Святки были одним из наиболее торжественных и ярких ежегодных праздников. В течение двух недель молодёжь собиралась на вечеринки - «игрища», на которых пелись хороводные, плясовые песни, частушки, устраивались всевозможные игры, разыгрывались сценки, приходили ряженые. С пожеланиями добра, здоровья и счастья гости обратились к учителям и учащимся Гатчинской школы №4.

Мы желаем вам удачи,

В доме вечного достатка,

Чтобы вам успех и счастье

Принесли Святые Святки.

Чтобы полон был ваш дом

И добром, и благом,

Хорошо чтоб жили в нем

Без забот и тягот.

Впереди у нас еще много встреч!

Наталья Попова, методист РЦДТ