В Гатчине и районе – 134 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 134 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 63

- Тайцы – 4

- Рождествено – 2

- Ковшово – 1

- Кобралово – 1

- Войсковицы – 4

- Сиверский – 8

- Малое Верево – 1

- Дивенский – 1

- Коммунар – 22

- Белогорка – 1

- Малые Колпаны – 1

- Жабино – 2

- Елизаветино – 4

- Новый Свет – 6

- Скворицы – 1

- Сяськелево – 1

- Дружная Горка – 1

- Семрино – 1

- Новосиверская – 1

- Карташевская – 1

- Торфяное – 2

- Дружноселье – 1

- Кобринское – 2

- Малое Рейзино – 1

- Пудость – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 13835 человек, 12359 – 89,3% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 26 января за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 110917 человек, 99669 поправились. За последние сутки – на 26 января – в регионе скончались 6 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 26 января, в Ленинградской области вакцинировано 998014 человек. За сутки 24 января привилось 3988 жителей области. В регион поставлен 1414191 комплект вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

Ревакцинация граждан, прошедших первый курс вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения лечения.

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.