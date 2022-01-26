В Гатчине и районе – 134 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 134 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 63
-
Тайцы – 4
-
Рождествено – 2
-
Ковшово – 1
-
Кобралово – 1
-
Войсковицы – 4
-
Сиверский – 8
-
Малое Верево – 1
-
Дивенский – 1
-
Коммунар – 22
-
Белогорка – 1
-
Малые Колпаны – 1
-
Жабино – 2
-
Елизаветино – 4
-
Новый Свет – 6
-
Скворицы – 1
-
Сяськелево – 1
-
Дружная Горка – 1
-
Семрино – 1
-
Новосиверская – 1
-
Карташевская – 1
-
Торфяное – 2
-
Дружноселье – 1
-
Кобринское – 2
-
Малое Рейзино – 1
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 13835 человек, 12359 – 89,3% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 26 января за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 110917 человек, 99669 поправились. За последние
сутки – на 26 января – в регионе скончались 6 человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 26 января, в Ленинградской области вакцинировано 998014 человек. За сутки 24
января привилось 3988 жителей области. В регион поставлен 1414191 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево.
Ревакцинация граждан, прошедших первый курс
вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после
завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация
граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения
лечения.
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
По всем вопросам, связанным
с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.