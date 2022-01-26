В Гатчине школьники примерили роль студентов

В Ленинградском
государственном университете имени А.С. Пушкина школьники - участники
всероссийского конкурса «Большая перемена» посетили лекции, пообщались с
представителями факультетов университета, знакомились с деятельностью
студенческих клубов, секций и органов студенческого самоуправления. Кроме того,
ребятам на один день выдали студенческие билеты.
В актовом зале
университета перед будущими студентами выступил проректор по работе с органами
государственной власти, муниципальными образованиями и общественными
объединениями и председатель регионального отделения Российского общества
«Знание» Владимир Журавлев.
Акция «Стань студентом на
один день» прошла и в Государственном институте экономики, финансов, права и
технологий в Гатчине. Для школьников провели экскурсию, познакомили с деканатом
и клубами по интересам. А на протяжении всего дня в институте проходила
онлайн-трансляция просветительского марафона «День студента со Знанием».
Акция проводится
совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и
обществом «Знание».
День российского
студенчества отметили и государственные профессиональные образовательные
организации Ленинградской области. Так, в «Мичуринском многопрофильном
техникуме» совместно с общероссийской общественной организацией «Российский
студенческий спортивный союз» прошли областные соревнования по хоккею в
валенках
Фото: пресс-служба ЛГУ
им. А.С. Пушкина