В Гатчине школьники примерили роль студентов

В Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина школьники - участники всероссийского конкурса «Большая перемена» посетили лекции, пообщались с представителями факультетов университета, знакомились с деятельностью студенческих клубов, секций и органов студенческого самоуправления. Кроме того, ребятам на один день выдали студенческие билеты.

В актовом зале университета перед будущими студентами выступил проректор по работе с органами государственной власти, муниципальными образованиями и общественными объединениями и председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Журавлев.

Акция «Стань студентом на один день» прошла и в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий в Гатчине. Для школьников провели экскурсию, познакомили с деканатом и клубами по интересам. А на протяжении всего дня в институте проходила онлайн-трансляция просветительского марафона «День студента со Знанием».

Акция проводится совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и обществом «Знание».

День российского студенчества отметили и государственные профессиональные образовательные организации Ленинградской области. Так, в «Мичуринском многопрофильном техникуме» совместно с общероссийской общественной организацией «Российский студенческий спортивный союз» прошли областные соревнования по хоккею в валенках

Фото: пресс-служба ЛГУ им. А.С. Пушкина