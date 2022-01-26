Вечная память павшим, вечная слава живым!

В
день освобождения Гатчины в городе прошли торжественно-траурные митинги и
церемонии возложения цветов. В них приняли участие десятки гатчинцев –
представители совета ветеранов, федеральных структур, региональных и
муниципальных органов власти, депутаты, курсанты, школьники, руководители
общественных организаций и политических партий.
Торжественно-траурные
мероприятия начались утром у стелы «Гатчина - город воинской славы» и в парке
Сильвия у мемориала комсомольцам-подпольщикам. Затем гатчинцы почтили память
героев-освободителей и всех погибших в годы Великой Отечественной войны у
памятника защитникам Ленинградского неба на Корпиковском шоссе, у памятника
погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах, расположенного на 48-м км Тосненской
ветки.
У «Вечного
огня» на воинском мемориале славы на ул. Солодухина с поздравлением с
годовщиной освобождения Гатчины от имени губернатора Ленинградской области
обратилась руководитель общественной приемной Людмила Сенькина.
- Мы
никогда не забудем эту священную дату, навсегда вошедшую в историю, как символ
несгибаемой воли и героизма жителей города, их мужества и воли к победе! – сказал
глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и рассказал о том, какими
трудными были годы оккупации для жителей, какому разорению подвергли город фашисты
при отступлении.
Звучали
слова благодарности ветеранам, которые воевали и строили мирную жизнь, которые
были жителями блокадного Ленинграда, узниками фашистских концлагерей, детьми
войны, а сейчас передают молодому поколению историческую правду.
- Крепкого
здоровья ветеранам, долгие лета, крепости духовных и телесных сил. На нас, ныне
живущих, лежит особая миссия сделать такой же великой современную историю
нашего города Гатчины – города воинской славы, столицы Ленинградской области, –
отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
В
стихах и прозе участники митинга вспоминали героическую историю противостояния
и освобождения от фашистской оккупации, говорили о том, как важно помнить и
передавать эту память следующим поколениям.
- От
лица комитета по молодежной политике Ленинградской области я хотела бы
отметить, что в этом году мы берем на себя полномочия по увековечиванию памяти,
- отметила в выступлении председатель комитета Марина Григорьева. - По
предварительным данным на территории Ленобласти более четырехсот тысяч бойцов
еще не погребено. Каждый год поисковики поднимают и перезахоранивают более трех
тысяч останков. Я вас уверяю, что данная работа будет продолжена. Мы ее только
усиливаем и приглашаем поисковиков из других регионов поднимать не найденных
бойцов. Вечная память всем павшим, вечная слава живым!
На
мемориале отслужили литию. Участники митинга склонили голову в минуту молчания в
память о погибших. После чего к подножию стелы «Скорбящая мать» возложили цветы
и гирлянду славы.
Татьяна
Можаева
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