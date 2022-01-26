Вечная память павшим, вечная слава живым!

В день освобождения Гатчины в городе прошли торжественно-траурные митинги и церемонии возложения цветов. В них приняли участие десятки гатчинцев – представители совета ветеранов, федеральных структур, региональных и муниципальных органов власти, депутаты, курсанты, школьники, руководители общественных организаций и политических партий.

Торжественно-траурные мероприятия начались утром у стелы «Гатчина - город воинской славы» и в парке Сильвия у мемориала комсомольцам-подпольщикам. Затем гатчинцы почтили память героев-освободителей и всех погибших в годы Великой Отечественной войны у памятника защитникам Ленинградского неба на Корпиковском шоссе, у памятника погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах, расположенного на 48-м км Тосненской ветки.

У «Вечного огня» на воинском мемориале славы на ул. Солодухина с поздравлением с годовщиной освобождения Гатчины от имени губернатора Ленинградской области обратилась руководитель общественной приемной Людмила Сенькина.

- Мы никогда не забудем эту священную дату, навсегда вошедшую в историю, как символ несгибаемой воли и героизма жителей города, их мужества и воли к победе! – сказал глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и рассказал о том, какими трудными были годы оккупации для жителей, какому разорению подвергли город фашисты при отступлении.

Звучали слова благодарности ветеранам, которые воевали и строили мирную жизнь, которые были жителями блокадного Ленинграда, узниками фашистских концлагерей, детьми войны, а сейчас передают молодому поколению историческую правду.

- Крепкого здоровья ветеранам, долгие лета, крепости духовных и телесных сил. На нас, ныне живущих, лежит особая миссия сделать такой же великой современную историю нашего города Гатчины – города воинской славы, столицы Ленинградской области, – отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В стихах и прозе участники митинга вспоминали героическую историю противостояния и освобождения от фашистской оккупации, говорили о том, как важно помнить и передавать эту память следующим поколениям.

- От лица комитета по молодежной политике Ленинградской области я хотела бы отметить, что в этом году мы берем на себя полномочия по увековечиванию памяти, - отметила в выступлении председатель комитета Марина Григорьева. - По предварительным данным на территории Ленобласти более четырехсот тысяч бойцов еще не погребено. Каждый год поисковики поднимают и перезахоранивают более трех тысяч останков. Я вас уверяю, что данная работа будет продолжена. Мы ее только усиливаем и приглашаем поисковиков из других регионов поднимать не найденных бойцов. Вечная память всем павшим, вечная слава живым!

На мемориале отслужили литию. Участники митинга склонили голову в минуту молчания в память о погибших. После чего к подножию стелы «Скорбящая мать» возложили цветы и гирлянду славы.

Татьяна Можаева

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