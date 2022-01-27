Аварийная служба: будни и праздники

Как рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы МУП ЖКХ г. Гатчины Виталий Яшин, из года в год в новогодние праздники работы у аварийной службы только прибавляется. За 10 дней - с 31 декабря по 9 января – было выполнено 230 заявок, из них по сантехнике - 135. Заявки по сантехнике чаще всего включали проблемы с засором канализации, происходящие по вине жильцов (в канализации оказываются и простыни, и ботинки), а также различные протечки и жалобы на низкую температуру в системе центрального отопления. Больше всего заявок поступило от жителей Гатчины, проживающих на участках ЖРЭУ №1-6, №2 и №4-7.

В зоне обслуживания аварийной службы - все общедомовые сети многоквартирных домов, в которых МУП «ЖКХ г.Гатчины» является управляющей компанией – это порядка 580 многоквартирных домов города, а также дома по договорам с другими организациями. Вместе с начальником и мастером в штате 31 человек, которые объединены в два подразделения - аварийно-диспетчерское и аварийно-ремонтное.

Аварийно-диспетчерская служба – подразделение, куда стекается вся информация по городу о состоянии многоквартирных домов, проблемах по ремонту, содержанию и обслуживанию жилищного фонда, непредвиденных аварийных ситуациях. В штате - четыре диспетчера по аварийным проблемам и два диспетчера предприятия.

Телефоны диспетчеров аварийки хорошо известны: 05 и 9-35-77. Они размещены в каждом подъезде.

За 2021 год диспетчерами аварийной службы было принято и выполнено 5366 заявок, из них по сантехнике – 3580, по электрике – 1786. Диспетчерами предприятия за год принято 556 обращений граждан. Перед диспетчерами стоит задача реагировать на любую жалобу. Если поступает заявка, не относящаяся к зоне ответственности аварийки (например, по уборке территорий, подаче тепла, воды), ее также фиксируют в электронном журнале и передают в профильные организации. Аварийная служба работает в тесном взаимодействии с муниципальными предприятиями «Водоканал», «Тепловые сети», УБДХ, а также ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети».

В аварийно-ремонтном подразделении в каждой смене круглосуточно работают шесть человек – 2 сантехника, 2 электрика, сварщик и сантехник. На смену выходит две машины. В наличии все необходимое – специальное оборудование, контрольно-измерительные приборы, сварочный аппарат, компрессор.

Аварийная служба выполняет сложный комплекс задач, выполнению которых уделяет особое внимание директор МУП ЖКХ г.Гатчины Максим Поздняк и главный инженер Роман Корунов. Сотрудники с благодарностью отмечают, что руководство предприятия уделяет большое внимание не только содержанию неуменьшаемого запаса материалов и комплектующих, но и своевременности и качеству дальнейших работ по содержанию многоквартирного дома после ликвидации аварийной ситуации.

Так как сотрудники находятся на службе круглосуточно, руководство создало им достойные бытовые условия. Есть место отдыха, место для приема пищи, с холодильником и микроволновой печью, питьевая вода, оборудованы туалет и душевая.

Каков алгоритм действий аварийной бригады? Принимая заявку, первым в дело вступает квалифицированный диспетчер. Он проясняет картину произошедшего, чтобы принять решение, каких специалистов направить, в каком количестве, с каким оборудованием и по какому адресу. В вечернее и ночное время, когда нет начальника и мастера, диспетчер по факту становится распорядителем работ.

Задача аварийной службы - в первую очередь ликвидировать аварию, чтобы не было ущерба общедомовому и частному имуществу. Если, например, прорвало трубу ночью, бригада только отключает воду. А утром идет разбор ситуации и принимается решение. Саму проблему на общедомовых сетях может устранять как бригада аварийной службы, так и ремонтные бригады ЖРЭУ.

Когда авария происходит в квартире собственника (зона ответственности ЖРЭУ до отсечных кранов), он должен сам найти специалистов, которые устранят проблему. Платные внутриквартирные заявки аварийная служба не выполняет. Можно, к примеру, обратиться в ЖРЭУ.

Если человек, у которого, например, протекает радиатор отопления, живет в квартире по соцнайму (квартира принадлежит администрации Гатчинского района), он может обратиться письменно с заявлением о проблеме в свое ЖРЭУ или в офис МУП ЖКХ г. Гатчины на улице Соборной. Льготным категориям граждан, одиноким и малоимущим пенсионерам идут навстречу в первую очередь.

Виталий Яшин с гордостью отмечает, что в аварийно-диспетчерской службе текучести кадров нет. Руководитель аварийно-ремонтной службы Дмитрий Кудряшов работает в этой должности 20 лет. До этого работал в ЖЭУ. Непосредственное руководство по устранению аварии на месте осуществляет мастер Марат Латыпов. Под его руководством сейчас много опытных высококвалифицированных специалистов. Среди них сантехники Александр Молодкин, Геннадий Отрощенко, Александр Шельков и Михаил Шишков, а также электрики Максим Лиликов, Игорь Никифоров, Николай Еременко и Сергей Шайнюк.

Диспетчеры Антонина Голота и Татьяна Игошева работают в системе ЖКХ больше 30 лет. Они тоже начинали простыми рабочими. Сейчас знания и многолетний опыт позволяют им решить любой вопрос. Еще два опытных диспетчера – Ольга Кудряшова и Светлана Краснова – работают более 15 лет. Есть и молодые кадры.

- У меня надежная команда. Я очень благодарен им за добросовестный труд, - отмечает Виталий Яшин.

Татьяна Можаева