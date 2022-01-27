Читайте в свежем номере «Гатчинской правды»

Читайте в свежем номере «Гатчинской правды»

О чем можно почитать в свежем номере газеты "Гатчинская правда" за 27 января 2022 года? В январе отмечаются дни освобождения Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков. Этому событию посвящены материалы об освобождении поселка Вырица, о послевоенной Гатчине, а также о том, как почтили память героев в поселениях.

Рубрики : Общество     27 Jan 2022

А также читайте:

- о 7-ми задачах Гатчинского УБДХ;

- о работе аварийной службы в будни и праздники;

- как обезопасить дом от воров;

- о создании нового музея, посвященного Ленинградской битве.

- обзор литературных новинок, спортивная страница, криминальная хроника и многое-многое другое.

 

А также программа телевидения, кроссворд и афиша культурных событий на следующую неделю.

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