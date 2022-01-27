Читайте в свежем номере «Гатчинской правды»

А также читайте:
- о 7-ми задачах Гатчинского УБДХ;
- о работе аварийной службы в будни и праздники;
- как обезопасить дом от воров;
- о создании нового музея, посвященного Ленинградской
битве.
- обзор литературных новинок, спортивная страница,
криминальная хроника и многое-многое другое.
А также программа телевидения, кроссворд и афиша
культурных событий на следующую неделю.
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и почтовых отделениях.
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гатчинских новостей – оформить подписку на газету «Гатчинская правда» на сайте pochta.ru: https://podpiska.pochta.ru/press/П4237