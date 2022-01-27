Как обезопасить дом от воров?

В Гатчинском районе вневедомственной охраной обеспечивается безопасность около 940 загородных домов и более 770 квартир.

При совершении краж злоумышленники используют различные способы проникновения: вскрытие дверного замка, отжатие пластиковых окон. Сохранность имущества во многом зависит от того, насколько ответственно собственник подходит к данному вопросу.

Чтобы минимизировать риск проникновения преступников в дом, надо:

- укрепить входную дверь, лучше всего установить вторую металлическую. Укрепить дверную коробку металлическими штырями. На двери должно быть два замка различной конструкции (накладной и врезной), причем на расстоянии не менее 15 сантиметров друг от друга – уменьшение этого расстояния приводит к ослаблению двери. Чем сложнее ключ, тем надёжнее замок;

- установить на окна решетки;

- никогда не оставлять ключи от дома в условленном месте, либо на территории участка;

- запирать окна и форточки не только в доме, но и на балконе или лоджии, даже если вы уезжаете ненадолго;

- не допускать скопления корреспонденции в почтовом ящике;

- не сообщать посторонним, не оставлять в социальных сетях информацию о том, когда вы будете отсутствовать.

Однако не все советы могут обеспечить 100% безопасность недвижимости в период вашего отсутствия. За 2021 год на территории Гатчинского района было совершено порядка 1130 краж из объектов недвижимости, не защищенных дополнительными средствами охраны.

Чаще всего предметом хищения становятся малогабаритные вещи: деньги, ювелирные украшения, бытовая техника и электроника. Многие думают, что преступники действуют избирательно и выбирают частные дома, которые выделяются среди других. На самом же деле кражи совершаются даже в строящихся домах и коттеджах, так как там зачастую находится дорогостоящее оборудование и электроинструменты, которые привлекают злоумышленников. Постоянно воруют из хозяйственных построек, здесь добычей становится абсолютно все, что можно унести.

Самый проверенный способ сохранить свое имущество – это обратиться к охранным организациям. Вневедомственная охрана Росгвардии является государственной структурой, которая за 69 лет безупречной службы стала крупнейшим в регионе учреждением, предоставляющим все виды охранных услуг.

Наряды групп задержания из профессионально подготовленных, экипированных и вооруженных сотрудников круглосуточно патрулируют территорию района в рамках единой дислокации и готовы незамедлительно прибыть на охраняемый объект.

При желании собственника оборудовать свой дом сигнализацией с выводом на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, сотрудники Росгвардии бесплатно произведут обследование объекта и дадут рекомендации по его защите.

Возможны разные варианты установки охранных средств. Например, можно установить извещатели объемного обнаружения, которые сработают при проникновении на объект нестандартными способами, т.е. через пол, потолок или стены. Также в состав охранной сигнализации могут включаться средства экстренного вызова, получившие распространённое название «тревожная кнопка». Для получения экстренной помощи достаточно нажать «кнопку тревожной сигнализации», и наряд вневедомственной охраны прибудет в течение нескольких минут. С помощью этого устройства можно не только предотвратить преступление, но и задержать вора с поличным.

Бдительность хозяев в сочетании с технической составляющей не оставит злоумышленникам никаких шансов.