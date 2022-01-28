В память об освобожденном городе

Инициатором
праздничного мероприятия стал музей Красногвардейского укрепрайона. В концерте
приняли участие творческие коллективы КДЦ «Лидер» и Новосветовской Детской
школы искусств, лауреаты международных конкурсов Борис Демин и Светлана
Захарова, лауреат международных конкурсов, номинант национальной театральной
премии «Золотая маска» Георгий Новицкий.
Открывали
программу фотокадры штурма Гатчины бойцами Красной Армии в музыкальном
сопровождении М.И. Мамышевой (фортепиано). Проникновенно звучали стихотворные строки
в исполнении руководителя театра «Открытые сердца» Натальи Чесновой.
Эмоциональный отклик у зрителей вызвал юный исполнитель песни «Катюша» Максим
Переходов. Затаив дыхание, слушали зрители песню «Самовары-самопалы» в
исполнении певца и баяниста Александра Волошанюка.
На
лирический лад настроили танцы «Девичья» и «Хоровод» в исполнении образцового
ансамбля танца «Улыбка». А песня «Баллада о красках» в исполнении Ирины
Сергеевой вызвала слезы у многих из присутствующих.
После
праздничного концерта все желающие посетили музей Красногвардейского
укрепрайона. Сотрудники музея поздравили всех с праздником и вручили подарки
ветеранам и детям войны.