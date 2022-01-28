В память об освобожденном городе

В память об освобожденном городе

В концертном зале культурно-досугового центра «Лидер» в поселке Новый Свет 26 января прошел праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине освобождения Гатчины и Гатчинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Рубрики : Культура     28 Jan 2022

Инициатором праздничного мероприятия стал музей Красногвардейского укрепрайона. В концерте приняли участие творческие коллективы КДЦ «Лидер» и Новосветовской Детской школы искусств, лауреаты международных конкурсов Борис Демин и Светлана Захарова, лауреат международных конкурсов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Георгий Новицкий.

Открывали программу фотокадры штурма Гатчины бойцами Красной Армии в музыкальном сопровождении М.И. Мамышевой (фортепиано). Проникновенно звучали стихотворные строки в исполнении руководителя театра «Открытые сердца» Натальи Чесновой. Эмоциональный отклик у зрителей вызвал юный исполнитель песни «Катюша» Максим Переходов. Затаив дыхание, слушали зрители песню «Самовары-самопалы» в исполнении певца и баяниста Александра Волошанюка.

На лирический лад настроили танцы «Девичья» и «Хоровод» в исполнении образцового ансамбля танца «Улыбка». А песня «Баллада о красках» в исполнении Ирины Сергеевой вызвала слезы у многих из присутствующих.

После праздничного концерта все желающие посетили музей Красногвардейского укрепрайона. Сотрудники музея поздравили всех с праздником и вручили подарки ветеранам и детям войны.

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