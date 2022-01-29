Добрым людям - доброго и успешного года!

Это пожелание ответственным и душевным людям, которые в сложных условиях коронавирусной инфекции, запретов на проведение массовых праздничных мероприятий, сделали новогодние праздники светлым и добрым событием в жизни гатчинских детей.

Более 300 детей из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, получили от Фонда «Тёплый дом» сладкие подарки, благодаря адресной помощи Гатчинского филиала ООО ПХГ «Газпром», Ленинградского областного благотворительного фонда «Российский детский фонд», магазина «Пятёрочка» (директор Юшина А.В.), ООО «Сладкий союз» (директор Колесова Е.А.).

Ярких красок в новогоднее настроение детям добавил коллектив педагогов и учащихся Таицкой средней школы, подаривший более 100 кг апельсинов, собранных в ходе традиционной благотворительной акции «Оранжевая радость».

Огромную радость принес Дед Мороз и Снегурочка детям, которые отправили ему письма по акции «Ёлка желаний».

Исполнить эти желания и мечты помогли ООО «Оредеж», вручивший Юрию Ф. планшет для занятий. Благодаря участию волонтера В.В. Калинина, коллектив ООО «Проект 111» выполнил желание шестилетнего Никиты, мечтавшего о снегокате, четвероклассника Миши, который после тяжелой болезни теперь сможет кататься на новых лыжах, а четырёхлетний Артём получает удовольствие, собирая волшебные замки из подаренного набора «Лего».

Волонтёры «Акции Добра», по инициативе Юлии Осиповой, не только помогли Деду Морозу собрать подарки по письмам, но и лично вручить долгожданные подарки дома, за что дети в каждой семье благодарили его и исполнили песенки и стихи.

В новогодней благотворительной акции Фонда «Тёплый дом» «Подари ребёнку радость» приняли участие супруги Надежда и Иван Гогины, семья детского хирурга-стоматолога Артёма Фарутина, ИП Волосков О.А., коллектив ООО «Астарта». Подарки, собранные с любовью к детям, получили более 60 ребятишек разного возраста.

Особую радость детям из семей, находящихся в самых трудных условиях, доставила волонтёр-благотворитель Людмила, жительница Гатчины - три многодетные семьи встретили Новый год с новыми телевизорами и разнообразными фруктами на столах.

От всего сердца говорим СПАСИБО вам, добрые люди! Пусть доброта ваших сердец и дел откликнется радостью и благодарностью.

Надежда Волкова, врио директора фонда «Теплый дом»