Отключение света с 31 января

Отключение света с 31 января

Энергоснабжающие организации Гатчинского района уведомляют, что в связи с проведением неотложных ремонтных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 31 января, 2 и 4 февраля в следующих населенных пунктах:

Рубрики : ЖКХ     30 Jan 2022

31 января с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Раболово.

 

31 января с 09.00 до 13.00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар

ш. Ленинградское, д. 14, 14А, 16;

ул. Пионерская, д. 2А  

 

31января с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Коммолово,

д. Бугры,

д. Романовка.

 

31 января с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Прибытково,ул.Средняя, ул.Репина, ул.Речная, ул.Заречная, ул.Новая.

 

31 января с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Кобралово,

д. Пудомяги,

д. Лукаши.

 

2 февраля с 09.00 до 16.00

Сиверское ГП:

п. Сиверский

ул. Совхозная, д. 1-45;

ул. Сиреневая, д. 1-15

ул. Речная, д. 1-119;

пр. Героев, д. 1-101;

ул. Средняя, д. 1-22.

 

4 февраля с 09.00 до 16.00

Гатчина

ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 31, 35, 35А, 37, 39, 41; ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39; ул. Строителей д. 10, 12; ул. Железнодорожная д. 29, 29А; СНТ «Ягодка»


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