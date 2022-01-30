Отключение света с 31 января

31 января с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Раболово.
31 января с 09.00 до 13.00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар
ш. Ленинградское, д. 14, 14А,
16;
ул. Пионерская, д. 2А
Веревское СП:
д. Коммолово,
д. Бугры,
д. Романовка.
Кобринское СП:
д.
Прибытково,ул.Средняя, ул.Репина, ул.Речная, ул.Заречная, ул.Новая.
31 января с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Кобралово,
д. Пудомяги,
д. Лукаши.
2 февраля с 09.00 до 16.00
Сиверское ГП:
п. Сиверский
ул.
Совхозная, д. 1-45;
ул.
Сиреневая, д. 1-15
ул.
Речная, д. 1-119;
пр.
Героев, д. 1-101;
ул.
Средняя, д. 1-22.
4 февраля с 09.00 до 16.00
Гатчина
ул. Металлистов д. 4, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50; ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 31, 35, 35А, 37, 39, 41; ул.
Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31,
33, 35, 37, 39; ул. Строителей д. 10, 12; ул. Железнодорожная д. 29, 29А; СНТ
«Ягодка»