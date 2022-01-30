«Войлочные сны»: тепло, душевно, изысканно

На выставке в
Гатчине среди экспонатов - игрушки, панно, коврики, картины. Все работы
выполнены в разных техниках валяния из овечьей шерсти и других материалов —
ткани, волокон, нитей, кружева, стекла и др.
В отдельной экспозиции
можно увидеть работы учеников арт-студии «Валяша» (Гатчина), которой руководит
талантливый художник и дизайнер, замечательный мастер войлоковаляния Ольга
Кадушкина-Пилипенко.
Валяние войлока –
пожалуй, самая древняя техника изготовления изделий из шерсти. Шерсть —
материал податливый и прочный, недаром его иногда называют «текстильной
глиной». Существует древняя легенда о том, как появился войлок. По ней первый
валяный ковер был создан на Ноевом Ковчеге, где среди прочих животных были и
овцы. Овечья шерсть, падающая на пол, намокала и сбивалась их копытцами. А когда
овцы покинули Ковчег, в нем оказался «свалянный» ими ковер.
Так или иначе
войлок с древности использовался во многих культурах мира, помогая человеку
выжить в суровых условиях и северных морозов, и степного зноя. В настоящее
время это древнейшее текстильное искусство переживает явное возрождение,
превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую форму художественного
выражения. Войлок приобретает другие черты, становясь легким, пластичным,
декоративным материалом.
Возрождение
народных промыслов вызвало интерес к войлоку как отечественных, так и
зарубежных модельеров и дизайнеров. Они используют уникальные свойства этого
материала в производстве аксессуаров, интерьерных экспозиций, обуви, создают
целые коллекции одежды из этого материала. Изделия из войлока стали модными, и
их можно встретить на различных выставках, ярмарках, в магазинах ручного
творчества и в некоторых специализированных бутиках. Мастера не боятся сочетать
войлок с керамикой, металлом, стеклом.
Конечно, создание
изделий и одежды из шерсти требует большого таланта и усердия. Это полностью
ручное производство, а значит, и довольно кропотливая работа.
В России довольно
много художников, которые серьезно работают с войлоком. В 2012 году в
Санкт-Петербурге был создан Творческий союз мастеров по войлоку. На сегодняшний
день это единственное в России официальное профильное объединение мастеров,
дизайнеров, художников и преподавателей, специализирующихся на работе с
войлоком и способствующих сохранению и развитию этого традиционного ремесла.
Войлок для них – это прикосновение к истокам, традициям, своей родовой памяти и
мощное объединяющее начало, дающее возможность людям разных культур говорить на
одном языке – языке творчества, воображения и ручного труда.
Союз организует
масштабные фестивали войлока с показами войлочных коллекций в Этнографическом
музее Санкт-Петербурга (ФелтФЕСТ), международные выставки и показы одежды из
арт-войлока.
Выставка
«Войлочные сны» открыта в Духовно-просветительском центре при Покровском соборе
ежедневно с 12 до 17 часов. Адрес: Гатчина, ул. Красная, д.1Б.