«Войлочные сны»: тепло, душевно, изысканно

На выставке в Гатчине среди экспонатов - игрушки, панно, коврики, картины. Все работы выполнены в разных техниках валяния из овечьей шерсти и других материалов — ткани, волокон, нитей, кружева, стекла и др.

В отдельной экспозиции можно увидеть работы учеников арт-студии «Валяша» (Гатчина), которой руководит талантливый художник и дизайнер, замечательный мастер войлоковаляния Ольга Кадушкина-Пилипенко.

Валяние войлока – пожалуй, самая древняя техника изготовления изделий из шерсти. Шерсть — материал податливый и прочный, недаром его иногда называют «текстильной глиной». Существует древняя легенда о том, как появился войлок. По ней первый валяный ковер был создан на Ноевом Ковчеге, где среди прочих животных были и овцы. Овечья шерсть, падающая на пол, намокала и сбивалась их копытцами. А когда овцы покинули Ковчег, в нем оказался «свалянный» ими ковер.

Так или иначе войлок с древности использовался во многих культурах мира, помогая человеку выжить в суровых условиях и северных морозов, и степного зноя. В настоящее время это древнейшее текстильное искусство переживает явное возрождение, превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую форму художественного выражения. Войлок приобретает другие черты, становясь легким, пластичным, декоративным материалом.

Возрождение народных промыслов вызвало интерес к войлоку как отечественных, так и зарубежных модельеров и дизайнеров. Они используют уникальные свойства этого материала в производстве аксессуаров, интерьерных экспозиций, обуви, создают целые коллекции одежды из этого материала. Изделия из войлока стали модными, и их можно встретить на различных выставках, ярмарках, в магазинах ручного творчества и в некоторых специализированных бутиках. Мастера не боятся сочетать войлок с керамикой, металлом, стеклом.

Конечно, создание изделий и одежды из шерсти требует большого таланта и усердия. Это полностью ручное производство, а значит, и довольно кропотливая работа.

В России довольно много художников, которые серьезно работают с войлоком. В 2012 году в Санкт-Петербурге был создан Творческий союз мастеров по войлоку. На сегодняшний день это единственное в России официальное профильное объединение мастеров, дизайнеров, художников и преподавателей, специализирующихся на работе с войлоком и способствующих сохранению и развитию этого традиционного ремесла. Войлок для них – это прикосновение к истокам, традициям, своей родовой памяти и мощное объединяющее начало, дающее возможность людям разных культур говорить на одном языке – языке творчества, воображения и ручного труда.

Союз организует масштабные фестивали войлока с показами войлочных коллекций в Этнографическом музее Санкт-Петербурга (ФелтФЕСТ), международные выставки и показы одежды из арт-войлока.

Выставка «Войлочные сны» открыта в Духовно-просветительском центре при Покровском соборе ежедневно с 12 до 17 часов. Адрес: Гатчина, ул. Красная, д.1Б.