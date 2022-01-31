Детям нужны внимание и понимание

Открывая обсуждение, заместитель руководителя ЦУР Тимур Зайнуллин отметил, что и представители родительского, педагогического, и экспертного сообщества отмечают, что в мире в последние годы снижается возраст детей, способных проявлять агрессию, а грань между игрой и жестоким поведением зачастую размывается, что требует особого внимания к проблеме.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва рассказала о масштабной комплексной работе: в регионе активно работают службы медиации, которые помогают школьникам конструктивно разрешать споры, кабинеты психологической помощи, а также выстроена система досуга и дополнительного образования, которая позволяет увлечь детей созидательными проектами. Были озвучены и некоторые данные психологического исследования, в котором ученики оценивали свои взаимоотношения в школе и выбирали наиболее значимые характеристики. К примеру, важность взаимоотношений с учителями выбрали 78% школьников (в исследовании участвовало более 20000 школьников старше 13 лет).

«Конфликты в подростковой среде бывают, и не все они выходят в информационное пространство. Но мы должны обсуждать эти проблемы, устанавливать причины, и находить решения», — отметила председатель комитета.

Она добавила, что проведение «Уроков доброты» должно напомнить о роли учителя, педагогов в формировании норм и правил поведения в разных ситуациях, о внимательности к детям, когда взрослые чувствуют, кому и когда нужна помощь, предупреждают осложнения и возможные трагедии. Сегодня к проведению акции присоединились не только школы, но и волонтерские организации и различные досуговые центры.

В тех школах, где «Уроки доброты» уже состоялись, учащиеся и их родители отметили, что новая подача знаний о, казалось бы, прописных истинах, многих заставила задуматься о том, как часто они затрагивают тему добра и взаимопомощи в повседневной жизни.

Главный внештатный педагог-психолог Ленинградской области, доцент кафедры педагогики и психологии Ленинградского областного института развития образования Елена Есликова подчеркнула, что ученые отмечают общую тенденцию к тому, что буллинг сегодня молодеет и может проявляться уже в дошкольных учреждениях и начальной школе.

«Почему так происходит? Закладка социальных навыков начинается с 2 лет. В эпоху цифровизации происходит трансформация понятий. Лайки и комментарии в социальных сетях воспринимаются как одобрение. Эквивалент улыбке, комплименту. Но при этом ребёнок не всегда может оценить, насколько допустимы действия, которые вызвали такое одобрение. И насколько такая реакция вообще является одобрением», — отметила эксперт.

По ее словам, родителям и педагогам необходимо разговаривать с детьми о поведении как в реальной жизни, так и в сети. Объяснять, что картинка с экрана не всегда является чем-то настоящим, а может быть декорацией или маской.

Елена Есликова добавила, при работе с этой темой необходимо помнить, что конфликты могут случаться в любом коллективе, но если они становятся постоянными и системными — это тревожный сигнал и может быть предвестником травли.

«Мы взрослые можем многое. Важно помнить, что чужих детей не бывает и каждый из нас способен многое сделать, чтобы атмосфера жестокости на распространялась в детской среде», — подчеркнула Елена Есликова.

Директор Центра образования «Кудрово» Юрий Соловьев поделился взглядом на ситуацию со стороны руководителя образовательного учреждения, где обучаются более 4 тысяч детей.

Несмотря на разный уровень подготовки, культурные и социальные особенности большинство ребят хорошо реагируют на различные созидательные активности: участие в спортивных секциях, научных кружках и даже в работе инженерной лаборатории. Одна из основных задач работников образования — найти подход к ребёнку, увлечь его.

«Я должен внимательно относиться к ребенку. Говорить добрые слова детям. Современный учитель должен быть наставником. Большую роль здесь играет психолого-педагогическая служба. И я горжусь этой службой в нашей школе», - подчеркнул Юрий Соловьев.

Педагог-психолог Сиверской гимназии, лауреат Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года 2017» Анастасия Законова также отметила большую роль психологической службы в выстраивании диалога между детьми, а также между детьми и взрослыми. Сегодня за помощью к школьным психологам обращаются не только ученики, но и их родители, когда им нужна помощь или совет в воспитании.

«Работа психологом в образовательном учреждении — большая ответственность. Я хочу отметить, что за многие годы работы я не видела ни одного ребенка-агрессора, которому бы не нужна была помощь», — рассказала она.

Эксперт добавила, что в работе с конфликтами в подростковой среде хорошо зарекомендовала себя служба медиации. А тесное взаимодействие медиаторов с психологами позволяет добиться лучших результатов. При этом в роли медиаторов себя нередко пробуют сами подростки.

Анастасия Законова отметила, что если в классе началась травля кого-либо из учеников, то работать нужно не только с жертвой и преследователями, но и всем коллективом, включая педагога.

Представитель факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России Александра Мельцева также обратила внимание на важность работы школьных психологов. При этом она призвала уделять внимание не только детям, но и педагогом, так как учителя также могут сталкиваться с травмирующими ситуациями, которые могут оказывать непосредственное влияние на их работу и общение с детьми.

Одной из главных причин возникновения буллинга она считает низкий уровень правовой грамотности: не всегда дети понимают, что их поступок является преступлением.

«Нам необходимо повышать уровень правовой грамотности, не только в школе, но и в семье. Дети должны знать, что, сталкиваясь с насилием, они могут обратиться за помощью в том числе и в правоохранительные органы», — подчеркнула Александра Мельцева.

По итогам круглого стала было принято решение, что на основании озвученных на мероприятии практических рекомендаций ЦУР совместно с комитетом общего и профессионального образования подготовят тематическую памятку по теме профилактики детской жестокости.