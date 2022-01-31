Детям нужны внимание и понимание

Открывая обсуждение,
заместитель руководителя ЦУР Тимур Зайнуллин отметил, что и представители
родительского, педагогического, и экспертного сообщества отмечают, что в мире в
последние годы снижается возраст детей, способных проявлять агрессию, а грань
между игрой и жестоким поведением зачастую размывается, что требует особого
внимания к проблеме.
Председатель комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва
рассказала о масштабной комплексной работе: в регионе активно работают службы
медиации, которые помогают школьникам конструктивно разрешать споры, кабинеты
психологической помощи, а также выстроена система досуга и дополнительного
образования, которая позволяет увлечь детей созидательными проектами. Были
озвучены и некоторые данные психологического исследования, в котором ученики
оценивали свои взаимоотношения в школе и выбирали наиболее значимые
характеристики. К примеру, важность взаимоотношений с учителями выбрали 78%
школьников (в исследовании участвовало более 20000 школьников старше 13 лет).
«Конфликты в подростковой
среде бывают, и не все они выходят в информационное пространство. Но мы должны
обсуждать эти проблемы, устанавливать причины, и находить решения», — отметила
председатель комитета.
Она добавила, что
проведение «Уроков доброты» должно
напомнить о роли учителя, педагогов в формировании норм и правил поведения в
разных ситуациях, о внимательности к детям, когда взрослые чувствуют, кому и
когда нужна помощь, предупреждают осложнения и возможные трагедии. Сегодня к
проведению акции присоединились не только школы, но и волонтерские организации
и различные досуговые центры.
В тех школах, где «Уроки
доброты» уже состоялись, учащиеся и их родители отметили, что новая подача
знаний о, казалось бы, прописных истинах, многих заставила задуматься о том,
как часто они затрагивают тему добра и взаимопомощи в повседневной жизни.
Главный внештатный
педагог-психолог Ленинградской области, доцент кафедры педагогики и психологии
Ленинградского областного института развития образования Елена Есликова
подчеркнула, что ученые отмечают общую тенденцию к тому, что буллинг сегодня
молодеет и может проявляться уже в дошкольных учреждениях и начальной школе.
«Почему так происходит?
Закладка социальных навыков начинается с 2 лет. В эпоху цифровизации происходит
трансформация понятий. Лайки и комментарии в социальных сетях воспринимаются
как одобрение. Эквивалент улыбке, комплименту. Но при этом ребёнок не всегда
может оценить, насколько допустимы действия, которые вызвали такое одобрение. И
насколько такая реакция вообще является одобрением», — отметила эксперт.
По ее словам, родителям и
педагогам необходимо разговаривать с детьми о поведении как в реальной жизни,
так и в сети. Объяснять, что картинка с экрана не всегда является чем-то
настоящим, а может быть декорацией или маской.
Елена Есликова добавила,
при работе с этой темой необходимо помнить, что конфликты могут случаться в
любом коллективе, но если они становятся постоянными и системными — это
тревожный сигнал и может быть предвестником травли.
«Мы взрослые можем
многое. Важно помнить, что чужих детей не бывает и каждый из нас способен
многое сделать, чтобы атмосфера жестокости на распространялась в детской
среде», — подчеркнула Елена Есликова.
Директор Центра
образования «Кудрово» Юрий Соловьев поделился взглядом на ситуацию со стороны
руководителя образовательного учреждения, где обучаются более 4 тысяч детей.
Несмотря на разный
уровень подготовки, культурные и социальные особенности большинство ребят
хорошо реагируют на различные созидательные активности: участие в спортивных
секциях, научных кружках и даже в работе инженерной лаборатории. Одна из
основных задач работников образования — найти подход к ребёнку, увлечь его.
«Я должен внимательно
относиться к ребенку. Говорить добрые слова детям. Современный учитель должен
быть наставником. Большую роль здесь играет психолого-педагогическая служба. И
я горжусь этой службой в нашей школе», - подчеркнул Юрий Соловьев.
Педагог-психолог
Сиверской гимназии, лауреат Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года
2017» Анастасия Законова также отметила большую роль психологической службы в
выстраивании диалога между детьми, а также между детьми и взрослыми. Сегодня за
помощью к школьным психологам обращаются не только ученики, но и их родители,
когда им нужна помощь или совет в воспитании.
«Работа психологом в
образовательном учреждении — большая ответственность. Я хочу отметить, что за
многие годы работы я не видела ни одного ребенка-агрессора, которому бы не
нужна была помощь», — рассказала она.
Эксперт добавила, что в
работе с конфликтами в подростковой среде хорошо зарекомендовала себя служба
медиации. А тесное взаимодействие медиаторов с психологами позволяет добиться
лучших результатов. При этом в роли медиаторов себя нередко пробуют сами
подростки.
Анастасия Законова
отметила, что если в классе началась травля кого-либо из учеников, то работать
нужно не только с жертвой и преследователями, но и всем коллективом, включая
педагога.
Представитель факультета
подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
России Александра Мельцева также обратила внимание на важность работы школьных
психологов. При этом она призвала уделять внимание не только детям, но и
педагогом, так как учителя также могут сталкиваться с травмирующими ситуациями,
которые могут оказывать непосредственное влияние на их работу и общение с
детьми.
Одной из главных причин
возникновения буллинга она считает низкий уровень правовой грамотности: не
всегда дети понимают, что их поступок является преступлением.
«Нам необходимо повышать
уровень правовой грамотности, не только в школе, но и в семье. Дети должны
знать, что, сталкиваясь с насилием, они могут обратиться за помощью в том числе
и в правоохранительные органы», — подчеркнула Александра Мельцева.
По итогам круглого стала
было принято решение, что на основании озвученных на мероприятии практических
рекомендаций ЦУР совместно с комитетом общего и профессионального образования
подготовят тематическую памятку по теме профилактики детской жестокости.