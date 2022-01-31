Дорожники — против Нади и Мари

В общей сложности безопасное движение на региональных трассах сейчас обеспечивают почти 400 единиц спецтехники.

Всю неделю в Ленинградской области ожидаются сильные метели и ветер. Температура воздуха будет составлять от -1 до -6 градусов по Цельсию. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

В Ленинградской области работает круглосуточная горячая линя по уборке региональных магистралей, которых начитывается больше девяти тысяч километров. Позвонив по номеру 8(812) 251-42-84 жители региона могут сообщить о любой дорожной проблеме.

На постоянной связи и аккаунт дорожников в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Напомним, что оставить вопросы и узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе «Снежного штаба» ВКонтакте: https://vk.com/snegshtab47. Здесь размещаются: информация по уборке снега на дорогах и во дворах, важные телефоны, ссылки на аккаунты ответственных комитетов и муниципальных властей.