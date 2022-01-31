Дорожники — против Нади и Мари

В общей сложности
безопасное движение на региональных трассах сейчас обеспечивают почти 400
единиц спецтехники.
Всю неделю в
Ленинградской области ожидаются сильные метели и ветер. Температура воздуха
будет составлять от -1 до -6 градусов по Цельсию. «Ленавтодор» призывает
водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и избегать
резких маневров.
В Ленинградской области
работает круглосуточная горячая линя по уборке региональных магистралей,
которых начитывается больше девяти тысяч километров. Позвонив по номеру 8(812)
251-42-84 жители региона могут сообщить о любой дорожной проблеме.
На постоянной связи и
аккаунт дорожников в Инстаграмме — @dorogi_lo.
Напомним, что оставить
вопросы и узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе
«Снежного штаба» ВКонтакте: https://vk.com/snegshtab47. Здесь размещаются:
информация по уборке снега на дорогах и во дворах, важные телефоны, ссылки на
аккаунты ответственных комитетов и муниципальных властей.