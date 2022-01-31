«Ёлка желаний»: благодарность благотворителям

Благотворительная акция «Елка желаний» для детей инвалидов и тех, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, началась в конце ноября 2021 года. Заявки на исполнение новогодних желаний подали 64 семьи, в которых воспитывается 112 детей.

- Благодаря неравнодушию этих людей – руководителей организаций, предпринимателей - больше сотни гатчинских мальчишек и девчонок поверили в чудеса – их мечты сбылись. Хочу поблагодарить всех участников акции за неравнодушие и широту души. Пусть и вам в наступившем году сопутствует удача, - отметила глава районной администрации Людмила Нещадим.

В числе награжденных благодарностью администрации Гатчинского района за участие в акции – директор НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ» Сергей Горчаков, генеральный директор ООО «Технопарк «Мариенбург» Виктор Федоренко, директор ООО «Регион» Владимир Дроздов, директор ДСК «Регион» Максим Суховеев, генеральный директор АО «Коммунальные системы» Антон Бойко, директор МУП «Городская электросеть» г.Гатчины Любовь Волкова, директор МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» Сергей Фикс, директор МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица» Александр Рогинкин, ИП Зяблицкая Валентина Ивановна, ИП Бануль Алена Алексеевна и многие другие люди, работающие на гатчинской земле.

В 2021 году участниками акции «Елка желаний» также стали депутаты областного парламента Татьяна Бездетко, Сергей Коняев, Людмила Тептина, Олег Белов, Александр Русских, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместитель руководителя Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Ленинградской области Алина Коняева, заместители главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин, Ольга Мясникова, Наталья Куделя, Лариса Абаренко, Илья Носков, Тимофей Материков, Марк Кравчук, а также руководители структурных подразделений администрации и муниципальных предприятий Гатчины.

Татьяна Можаева

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