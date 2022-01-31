«Гатчина — город дворцовый» ждёт гостей

При этом музей объявляет акцию (киберпонедельник же)! Приобретая билет на экскурсию всего за 300 рублей (для учащихся, лиц старше 65 лет и пенсионеров — держателей Единой карты петербуржца — 150 рублей), можно, побывав на выставке, совершенно бесплатно прогуляться по парадным залам Гатчинского дворца, комнатам семьи Александра III и, конечно, поговорить с нимфой Эхо в знаменитом Подземном ходе (правда, количество билетов, как и полагается при объявлении акции, ограничено)!

Выставка «Гатчина — город дворцовый» открылась в Гатчинском и Приоратском дворцах 30 декабря 2021 года. Она посвящена 225-летию воцарения императора Павла и провозглашения Гатчины городом. «Собственную нашу мызу Гатчину переименовать городом повелеваем — управление его с уездом, к нему принадлежащим, оставить на том основании, какое до сего по владению Нашему учреждено было», — гласил указ Павла I от 11 ноября 1796 года.

На выставке представлены более 350 экспонатов, связанных с историей Гатчины как официальной резиденции императорской семьи, с биографией непосредственно владельцев замка, а также с историей города Гатчины. В выставке принимают участие такие известные музеи как «Царское Село», «Павловск», «Петергоф», Политехнический музей, Центральный музей железнодорожного транспорта, Музейное агентство Ленинградской области, Музей театрального и музыкального искусства и другие, архивы и частные коллекционеры. Большинство экспонатов до 1941 года входили в историческую коллекцию Гатчинского дворца-музея.

С уверенностью можно говорить, что наибольшей популярностью у посетителей пользуется установленный в вестибюле Мраморной лестницы элегантный электромобиль, сделанный в 1901 году в Великобритании специально для императрицы Марии Фёдоровны, из коллекции Политехнического музея (г. Москва). Таких экипажей было сделано всего 2, оба сохранились до наших дней (ещё один хранится в музее города Бьюли, Великобритания). Данный электромобиль до 1918 года состоял в гараже Гатчинского дворца и вернулся в «родные» стены впервые более чем за 100 лет — именно на время выставки. Так, в TikTok музея-заповедника «Гатчина» только разгрузка данного экспоната привлекла внимание более 70 тысяч человек. Видео доступно по ссылке:

https://www.tiktok.com/@gatchina.palace/video/7045945935129611521

Но на выставке есть ещё трицикл, амуниция, сани, оружие, живопись и многое-многое другое. Не обходится и без премьер и научных уточнений. Так, парадная форма Преображенского полка из коллекции музея-заповедника «Гатчина», которая ранее считалась изготовленной в конце XVIII века, впервые представлена как исторические костюмы 1851 года, сшитые по образцам павловской эпохи специально к открытию памятника Павлу I на плацу Гатчинского дворца при Николае I. А накидка-ротонда шефа Лейб-гвардии Кирасирского полка из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, которая ранее приписывалась императрице Марии Фёдоровне, супруге Александра III, впервые представлена как часть парадной военной формы императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Всё это результаты научных исследований последнего времени.