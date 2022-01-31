Учитель физкультуры из Гатчины празднует победу!

- Евгений, мы поздравляем Вас с победой! Расскажите, что это за вид спорта и как давно им занимаетесь?

- Спасибо! Начал заниматься боевыми искусствами с 12-ти лет. В юности занимался боксом, а во время обучения в Гатчине познакомился со смешанными единоборствами, где у меня неплохо получалось. Потом предложили выступить профессионально в ММА, и я согласился - почему бы и нет. Мой дебют был успешный, и меня пригласили поучаствовать в турнире «BIG PITER SPORT» (крупнейший фестиваль спорта в Петербурге – прим.ред.) на голых кулаках за чемпионский пояс, где удалось проявить себя. Именно там меня заметили и пригласили в профессиональную лигу «Hardcore Fighting» в Москве.

- В каком возрасте обычно приводят детей в этот спорт?

- Смешанными единоборствами могут заниматься дети с пяти лет, но никогда не поздно начать. И взрослые люди приходят новичками.

- Видела Ваш бой, после интервью Вы упомянули Гатчинский клуб единоборств. Расскажите, пожалуйста, немного о клубе и тренере. Как понимаю, Вы именно здесь занимались?

- В Гатчине есть клуб смешанных единоборств «Gatchina fight team», основателем которого и главным тренером является Евгений Михайлович Юркевич. Я начал заниматься в этом клубе в 2012 году. До сих пор все мои подготовки проходят под руководством Евгения Юркевича. Сам клуб пользуется популярностью и у самых юных спортсменов, и у опытных. Евгений Юркевич воспитал немало успешных спортсменов - призеров соревнований различного уровня, от районных до российских.

- Работу учителем в Гатчинской школе №1 школе вы совмещаете с тренерской. Что больше нравится?

- Я работаю учителем в школе, и это то дело, которым я хочу заниматься. Именно здесь получаю те эмоции, которых не достает в тренерской работе. А боевые искусства – мое хобби, где я помогаю главному тренеру вести группы разных возрастов.

- Как относится к спорту Ваш сын, хочет идти по стопам папы?

- Моя семья поддерживает меня, а сын - главная мотивация, хочется быть сильным и смелым в его глазах и, конечно, победителем. Пока сложно сказать, какой вид спорта ему будет интересен. Сейчас он отдает предпочтение футболу.

- Что можете посоветовать юным спортсменам для победы и достижения целей?

- Хочу сказать, чтобы работали каждую тренировку, как в последний раз, выкладывались на полную. Ставили перед собой самые высокие цели, которые могут, и шли к ним, не боясь ничего.

- Спасибо за интервью. Вместе с многочисленными болельщиками желаем Вам новых побед и достижения новых вершин.

Беседовала Виктория Ляпочкина