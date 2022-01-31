Учитель физкультуры из Гатчины празднует победу!

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Евгений, мы поздравляем Вас с победой! Расскажите, что это за вид спорта и как
давно им занимаетесь?
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Спасибо! Начал заниматься боевыми искусствами с 12-ти лет. В юности занимался
боксом, а во время обучения в Гатчине познакомился со смешанными единоборствами,
где у меня неплохо получалось. Потом предложили выступить профессионально в
ММА, и я согласился - почему бы и нет. Мой дебют был успешный, и меня
пригласили поучаствовать в турнире «BIG PITER SPORT» (крупнейший фестиваль
спорта в Петербурге – прим.ред.) на голых кулаках за чемпионский пояс, где
удалось проявить себя. Именно там меня заметили и пригласили в профессиональную
лигу «Hardcore Fighting» в Москве.
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В каком возрасте обычно приводят детей в этот спорт?
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Смешанными единоборствами могут заниматься дети с пяти лет, но никогда не
поздно начать. И взрослые люди приходят новичками.
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Видела Ваш бой, после интервью Вы упомянули Гатчинский клуб единоборств. Расскажите,
пожалуйста, немного о клубе и тренере. Как понимаю, Вы именно здесь занимались?
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В Гатчине есть клуб смешанных единоборств «Gatchina
fight team», основателем которого и главным тренером является Евгений
Михайлович Юркевич. Я начал заниматься в этом клубе в 2012 году. До сих пор все
мои подготовки проходят под руководством Евгения Юркевича. Сам клуб пользуется популярностью
и у самых юных спортсменов, и у опытных. Евгений Юркевич воспитал немало
успешных спортсменов - призеров соревнований различного уровня, от районных до российских.
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Работу учителем в Гатчинской школе №1 школе вы совмещаете с тренерской. Что
больше нравится?
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Я работаю учителем в школе, и это то дело, которым я хочу заниматься. Именно
здесь получаю те эмоции, которых не достает в тренерской работе. А боевые
искусства – мое хобби, где я помогаю главному тренеру вести группы разных
возрастов.
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Как относится к спорту Ваш сын, хочет идти по стопам папы?
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Моя семья поддерживает меня, а сын - главная мотивация, хочется быть сильным и
смелым в его глазах и, конечно, победителем. Пока сложно сказать, какой вид
спорта ему будет интересен. Сейчас он отдает предпочтение футболу.
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Что можете посоветовать юным спортсменам для победы и достижения целей?
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Хочу сказать, чтобы работали каждую тренировку, как в последний раз,
выкладывались на полную. Ставили перед собой самые высокие цели, которые могут,
и шли к ним, не боясь ничего.
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Спасибо за интервью. Вместе с многочисленными болельщиками желаем Вам новых
побед и достижения новых вершин.
Беседовала
Виктория Ляпочкина