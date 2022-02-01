Потоп во время ремонта

На данный момент в подъезде идет косметический ремонт. Рабочие штукатурят, шпатлюют, красят, и тут же по обновленной поверхности стен стекают струи воды. У людей в квартирах отклеиваются обои, стены мокнут, растет грибок.

- Посмотрите, капает с потолка, на стенах подтеки и течет не в первый раз,- показала жительница дома Любовь Балардт. - В 2019 году мы подавали заявку в МУП «ЖКХ г. Гатчины», что стены мокрые. Нам ответили, что ремонт запланирован на 2020-2021 год. Никаких работ не проводилось. Вот сейчас они делают косметический ремонт, но толку от него... Вода везде. Краска тут же пузырится.

Ветеран труда Алла Гордеюк подтверждает слова соседки.

- 28 лет я живу в этом доме, 28 лет плачу исправно квартплату. Мне уже 85 лет. До капитального ремонта я не доживу. Протечки постоянные. Писали в ЖКХ заявку. Вот стали делать косметику, никто даже не обратил внимание, что потолок и стены в разводах от протечек. Такое впечатление, что наш первый подъезд пустится скоро в автономное плавание, - пожаловалась Алла Кондратьевна.

Мы ознакомилась с техническими характеристиками данного многоквартирного дома. В 2018 году здесь проводился ремонт подвального помещения, а работы по капитальному ремонту крыши запланированы только на 2039 год.

- У нас стена на кухне мокрая постоянно, - возмутилась Ирина Зиновьева, жительница с третьего этажа. - Мы думаем, что это крыша. Возможно, когда убирали снег, что-то повредили.

Очевидно, что в зимний период сложно ремонтировать кровлю, но люди в этом не виноваты. Кто будет отвечать за испорченный ремонт подъезда и потраченные деньги собственников?

За комментарием мы обратились в МУП ЖКХ г. Гатчины. Нам сообщили, что «косметический ремонт подъезда №1 дома 3 по ул. Филиппова проводится в рамках текущего ремонта. До устранения причин намокания стен работы по ремонту приостановлены».

Анна Молошникова