Потоп во время ремонта

На данный момент в
подъезде идет косметический ремонт. Рабочие штукатурят, шпатлюют, красят, и тут
же по обновленной поверхности стен стекают струи воды. У людей в квартирах
отклеиваются обои, стены мокнут, растет грибок.
- Посмотрите, капает с потолка, на стенах
подтеки и течет не в первый раз,- показала жительница дома Любовь Балардт. - В
2019 году мы подавали заявку в МУП «ЖКХ г. Гатчины», что стены мокрые. Нам ответили,
что ремонт запланирован на 2020-2021 год. Никаких работ не проводилось. Вот
сейчас они делают косметический ремонт, но толку от него... Вода везде. Краска
тут же пузырится.
Ветеран труда Алла Гордеюк подтверждает слова
соседки.
- 28 лет я живу в этом доме, 28 лет плачу
исправно квартплату. Мне уже 85 лет. До капитального ремонта я не доживу.
Протечки постоянные. Писали в ЖКХ заявку. Вот стали делать косметику, никто
даже не обратил внимание, что потолок и стены в разводах от протечек. Такое
впечатление, что наш первый подъезд пустится скоро в автономное плавание, -
пожаловалась Алла Кондратьевна.
Мы ознакомилась с техническими
характеристиками данного многоквартирного дома. В 2018 году здесь проводился
ремонт подвального помещения, а работы по капитальному ремонту крыши
запланированы только на 2039 год.
- У нас стена на кухне мокрая постоянно, -
возмутилась Ирина Зиновьева, жительница с третьего этажа. - Мы думаем, что это
крыша. Возможно, когда убирали снег, что-то повредили.
Очевидно, что в зимний период сложно
ремонтировать кровлю, но люди в этом не виноваты. Кто будет отвечать за
испорченный ремонт подъезда и потраченные деньги собственников?
За
комментарием мы обратились в МУП ЖКХ г. Гатчины. Нам сообщили, что «косметический
ремонт подъезда №1 дома 3 по ул. Филиппова проводится в рамках текущего
ремонта. До устранения причин намокания стен работы по ремонту приостановлены».
Анна
Молошникова