Современные тенденции привели к тому, что сейчас уже вряд ли кто-то может устроиться в одну компанию и проработать в ней до самой пенсии. Важно учиться постоянно и быть компетентным в нескольких областях.

Если раньше студенты большую часть времени проводили за выполнением домашних работ, а также на лекциях с семинарами, то сейчас они всё чаще участвуют в проектах, которые гораздо ближе к реальным кейсам в жизни.

Преимуществ у такого подхода масса:

- рост личной ответственности и осознание своей роли в самостоятельной работе.

- студенты получают реальный опыт, который может помочь им в будущей работе.

- студенты учатся мыслить критически и развивают навыки работы в коллективе, на практике.

- лучше усваивается информация и сохраняется мотивация к учебе даже по прошествии времени.

В современных трендах преподаватель становится наставником, который помогает, корректирует, выступает экспертом и советчиком.

Ярким примером такого подхода развития компетентностей является международное движение WorldSkills.

В январе 2014 года Ленинградская область подписала Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) помогают студентам и школьникам в освоении новых стандартов современных профессий и специальностей, выступают связующим звеном между работодателями и молодыми специалистами.

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области 2022» начнет свою работу 24 февраля 2022 года. В соревнованиях участвуют все организации профессионального образования Ленинградской области.

В этом году в региональном этапе соревнований борются за право стать сильнейшими в 60 компетенциях 431 человек: юниоры, студенты профессиональных образовательных организаций, участники 50+ по категории «Навыки мудрых».

Система профессионального образования региона активно вовлекает подростков в участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» для развития умений и навыков. VI региональный чемпионат – профессиональный старт для юниоров – школьников и учащихся системы дополнительного образования 12 -16 лет в 13 компетенциях.

Застройщиками конкурсных площадок выступают 17 организаций высшего и среднего профессионального образования региона.

Свою лепту в проведение чемпионата внесут 509 экспертов и 223 волонтера-студента образовательных организаций.

Также на площадки чемпионата приглашены 16 участников и экспертов из Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской областей и 26 сертифицированных экспертов Ворлдскиллс из разных регионов страны.

На базе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского пройдут соревнования по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Государственный институт экономики, финансов, права и технологий также примет у себя конкурсантов по компетенциям «Аддитивное производство», «Изготовление прототипов» и «Малярные и декоративные работы».

Традиционно участие в чемпионате принимают студенты и школьники Гатчинского района. В прошлом году молодые профессионалы завоевали для района 25 медалей в 13 компетенциях. Отдельно хочется отметить успех Данилы Морозова, учащегося Информационно-методического центра г. Гатчины, который завоевал «Медальон за профессионализм» в компетенции «Инженерный дизайн CAD – юниоры» в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Насыщенная деловая и культурно-просветительская программа – неотъемлемая часть регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В рамках международной научной конференции «Качество профессионального образования: традиции и перспективы» пройдут практические семинары по вопросам инновационных технологий повышения профессионального мастерства: для студентов - «Энергия твоего старта», для преподавательского состава – «Компетенции будущего: как учить».

В трех техникумах запланированы практические сессии:

«Новое поколение на рынке труда» - в Кировском политехническом техникуме;

«Компетентность – основа будущего» - во Всеволожском агропромышленном техникуме;

«Проектный подход в профессиональном образовании» - в Мичуринском многопрофильном техникуме.

По результатам регионального чемпионата будет сформирована сборная Ленинградской области, участники которой выйдут на отборочные соревнования на право участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г. Саранске Республики Мордовия в мае 2022 года.

Пожелаем всем участникам удачи и побед!

Анна Титова