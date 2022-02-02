Современные тенденции
привели к тому, что сейчас уже вряд ли кто-то может устроиться в одну компанию
и проработать в ней до самой пенсии. Важно учиться постоянно и быть
компетентным в нескольких областях.
Если раньше студенты
большую часть времени проводили за выполнением домашних работ, а также на
лекциях с семинарами, то сейчас они всё чаще участвуют в проектах, которые
гораздо ближе к реальным кейсам в жизни.
Преимуществ у такого
подхода масса:
- рост личной
ответственности и осознание своей роли в самостоятельной работе.
- студенты получают
реальный опыт, который может помочь им в будущей работе.
- студенты учатся мыслить
критически и развивают навыки работы в коллективе, на практике.
- лучше усваивается
информация и сохраняется мотивация к учебе даже по прошествии времени.
В современных трендах
преподаватель становится наставником, который помогает, корректирует, выступает
экспертом и советчиком.
Ярким примером такого
подхода развития компетентностей является международное движение WorldSkills.
В январе 2014 года
Ленинградская область подписала Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Чемпионаты «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) помогают студентам и школьникам в освоении новых
стандартов современных профессий и специальностей, выступают связующим звеном
между работодателями и молодыми специалистами.
VI Открытый Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области
2022» начнет свою работу 24 февраля 2022 года. В соревнованиях участвуют все
организации профессионального образования Ленинградской области.
В этом году в
региональном этапе соревнований борются за право стать сильнейшими в 60
компетенциях 431 человек: юниоры, студенты профессиональных образовательных
организаций, участники 50+ по категории
«Навыки мудрых».
Система профессионального
образования региона активно вовлекает подростков в участие в чемпионатах
«Молодые профессионалы» для развития умений и навыков. VI региональный
чемпионат – профессиональный старт для юниоров – школьников и учащихся системы
дополнительного образования 12 -16 лет в 13 компетенциях.
Застройщиками конкурсных
площадок выступают 17 организаций высшего и среднего профессионального
образования региона.
Свою лепту в проведение
чемпионата внесут 509 экспертов и 223 волонтера-студента образовательных
организаций.
Также на площадки чемпионата
приглашены 16 участников и экспертов из Москвы, Ульяновской области,
Санкт-Петербурга, Свердловской и Оренбургской областей и 26 сертифицированных
экспертов Ворлдскиллс из разных регионов страны.
На базе Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского пройдут соревнования по
компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и
«Физическая культура, спорт и фитнес». Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий также примет у себя конкурсантов по компетенциям
«Аддитивное производство», «Изготовление прототипов» и «Малярные и декоративные
работы».
Традиционно участие в
чемпионате принимают студенты и школьники Гатчинского района. В прошлом году
молодые профессионалы завоевали для района 25 медалей в 13 компетенциях.
Отдельно хочется отметить успех Данилы Морозова, учащегося
Информационно-методического центра г. Гатчины, который завоевал «Медальон за
профессионализм» в компетенции «Инженерный дизайн CAD – юниоры» в Финале IX
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Насыщенная деловая и
культурно-просветительская программа – неотъемлемая часть регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В рамках международной
научной конференции «Качество профессионального образования: традиции и
перспективы» пройдут практические семинары по вопросам инновационных технологий
повышения профессионального мастерства: для студентов - «Энергия твоего
старта», для преподавательского состава – «Компетенции будущего: как учить».
В трех техникумах
запланированы практические сессии:
«Новое поколение на рынке
труда» - в Кировском политехническом техникуме;
«Компетентность – основа
будущего» - во Всеволожском агропромышленном техникуме;
«Проектный подход в
профессиональном образовании» - в Мичуринском многопрофильном техникуме.
По результатам
регионального чемпионата будет сформирована сборная Ленинградской области,
участники которой выйдут на отборочные соревнования на право участия в Финале X
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г.
Саранске Республики Мордовия в мае 2022 года.
Пожелаем всем участникам
удачи и побед!
Анна Титова