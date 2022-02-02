Ремонт Гатчинской школы №4 – на контроле

С
родительским активом встретились руководители комитета образования Гатчинского
района и Гатчинской школы №4, директор Управления строительства Гатчинского
района И.М. Ермолаев и подрядчик - генеральный директор ООО «Ресстрой» Д.В.
Бачой.
Ответственные
за реновацию рассказали о ходе ремонтных работ, отметив соблюдение графика
мероприятий, а также ответили на вопросы родителей.
В
прошлом году в двух школьных зданиях произведен демонтаж строительных
конструкций, вывоз и утилизация строительного мусора.
В 2022
году планируется устройство перекрытий, замена наружных и внутренних инженерных
сетей, замена кровли, реставрация оконных заполнений и реставрация фасада.
Встречи
рабочей группы будут проходить на регулярной основе: каждый последний
понедельник месяца.
Фото Владимира Павлова