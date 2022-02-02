Ремонт Гатчинской школы №4 – на контроле

С родительским активом встретились руководители комитета образования Гатчинского района и Гатчинской школы №4, директор Управления строительства Гатчинского района И.М. Ермолаев и подрядчик - генеральный директор ООО «Ресстрой» Д.В. Бачой.

Ответственные за реновацию рассказали о ходе ремонтных работ, отметив соблюдение графика мероприятий, а также ответили на вопросы родителей.

В прошлом году в двух школьных зданиях произведен демонтаж строительных конструкций, вывоз и утилизация строительного мусора.

В 2022 году планируется устройство перекрытий, замена наружных и внутренних инженерных сетей, замена кровли, реставрация оконных заполнений и реставрация фасада.

Встречи рабочей группы будут проходить на регулярной основе: каждый последний понедельник месяца.

Фото Владимира Павлова