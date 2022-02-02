Школьникам из Семрино рассказали о правилах поведения на железной дороге

Открытые
уроки в школах, воспитанники которых ежедневно пересекают железнодорожные пути,
доказали свою эффективность. В совместной акции, приуроченной к началу нового
учебного полугодия и направленной на повышение внимания школьников к правилам
нахождения у железнодорожных путей, приняли участие активисты
Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути, Службы корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги, а также сотрудники Санкт-Петербург-Витебского
линейного отдела МВД на транспорте.
Железнодорожники
в доступной форме напомнили детям о правилах поведения на объектах
железнодорожного транспорта и рассказали об опасностях, которые могут ожидать
несовершеннолетних на железной дороге.
Сотрудники
полиции дали представление детям об ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, за нарушение правил нахождения граждан
в зонах повышенной опасности и перехода через железнодорожные пути, а также
разъяснили цену пренебрежения правилами, нарушение которых в соответствие со
статистикой нередко приводит к непоправимым последствиям.
В
качестве сюрприза в гости к ученикам школы приехала служебная собака
кинологической службы, которая наглядно продемонстрировала оперативные навыки
обнаружения предметов в незнакомой обстановке.
Семринские
школьники также получили полезные сувениры и красочные памятки с напоминанием о
простых правилах безопасности, сообщили в пресс-службе