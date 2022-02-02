Школьникам из Семрино рассказали о правилах поведения на железной дороге

Открытые уроки в школах, воспитанники которых ежедневно пересекают железнодорожные пути, доказали свою эффективность. В совместной акции, приуроченной к началу нового учебного полугодия и направленной на повышение внимания школьников к правилам нахождения у железнодорожных путей, приняли участие активисты Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути, Службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, а также сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД на транспорте.

Железнодорожники в доступной форме напомнили детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и рассказали об опасностях, которые могут ожидать несовершеннолетних на железной дороге.

Сотрудники полиции дали представление детям об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за нарушение правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности и перехода через железнодорожные пути, а также разъяснили цену пренебрежения правилами, нарушение которых в соответствие со статистикой нередко приводит к непоправимым последствиям.

В качестве сюрприза в гости к ученикам школы приехала служебная собака кинологической службы, которая наглядно продемонстрировала оперативные навыки обнаружения предметов в незнакомой обстановке.

Семринские школьники также получили полезные сувениры и красочные памятки с напоминанием о простых правилах безопасности, сообщили в пресс-службе подразделения по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.



