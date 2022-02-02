Снег стал причиной пожара

26 января в посёлке Торфяное в результате аварийного
режима работы участка электросети на территории пилорамы выгорел
цельнометаллический ангар, в котором велась обработка древесины.
27 января в посёлке Тайцы на частной территории
выгорело помещение котельной на площади 15 кв. метров. Проводится проверка.
На следующий день в Тайцах сгорели баня и сарай на
одном участке, пострадал жилой дом. Проводится дознание.
28 января в Дружной Горке загорелась пристройка к дому
на частном участке. Причина пожара – замыкание в электрощите.
29 января в деревне Котельниково в результате
неисправности печной трубы сгорела баня.
30 января в садоводстве «Радуга» массива «Чаща» сгорел
дачный дом. Первопричиной
пожара стал снег, который при сходе с крыши повредил дымоход топящейся печи, в
результате чего начала гореть кровля, а затем загорелся и весь дом.
ОНДиПР Гатчинского района