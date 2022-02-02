Снег стал причиной пожара

Снег стал причиной пожара

В период с 26 января по 2 февраля на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров.

Рубрики : Происшествия     02 Feb 2022

26 января в посёлке Торфяное в результате аварийного режима работы участка электросети на территории пилорамы выгорел цельнометаллический ангар, в котором велась обработка древесины.

27 января в посёлке Тайцы на частной территории выгорело помещение котельной на площади 15 кв. метров. Проводится проверка.

На следующий день в Тайцах сгорели баня и сарай на одном участке, пострадал жилой дом. Проводится дознание.

28 января в Дружной Горке загорелась пристройка к дому на частном участке. Причина пожара – замыкание в электрощите.

29 января в деревне Котельниково в результате неисправности печной трубы сгорела баня.

30 января в садоводстве «Радуга» массива «Чаща» сгорел дачный дом.  Первопричиной пожара стал снег, который при сходе с крыши повредил дымоход топящейся печи, в результате чего начала гореть кровля, а затем загорелся и весь дом.

 

ОНДиПР Гатчинского района

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+