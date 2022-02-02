Снег стал причиной пожара

26 января в посёлке Торфяное в результате аварийного режима работы участка электросети на территории пилорамы выгорел цельнометаллический ангар, в котором велась обработка древесины.

27 января в посёлке Тайцы на частной территории выгорело помещение котельной на площади 15 кв. метров. Проводится проверка.

На следующий день в Тайцах сгорели баня и сарай на одном участке, пострадал жилой дом. Проводится дознание.

28 января в Дружной Горке загорелась пристройка к дому на частном участке. Причина пожара – замыкание в электрощите.

29 января в деревне Котельниково в результате неисправности печной трубы сгорела баня.

30 января в садоводстве «Радуга» массива «Чаща» сгорел дачный дом. Первопричиной пожара стал снег, который при сходе с крыши повредил дымоход топящейся печи, в результате чего начала гореть кровля, а затем загорелся и весь дом.

ОНДиПР Гатчинского района