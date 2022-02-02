Строящийся детский сад в Малом Верево осмотрел депутат Госдумы

Первые
две недели февраля депутаты Госдумы работают в своих регионах, чтобы провести
встречи с избирателями, а также местными властями и депутатами, обсудить
ключевые вопросы, которые волнуют граждан. Депутат Государственной Думы Сергей
Яхнюк начал региональную неделю в Гатчинском районе и посетил строительную
площадку детского сада в Малом Верево. Этот объект находится на контроле у
партии «Единая Россия». Партийцы отслеживают все этапы строительства или
реконструкции социальных объектов, от общественной приемки до запуска.
Так,
Сергей Яхнюк вместе с депутатом областного парламента Александром Русских и
первым заместителем председателя комитета по строительству Ленинградской
области Сергеем Шалыгиным осмотрел строящееся здание детского сада, который очень
ждут местные жители.
«Несмотря
на то, что в Малом Верево есть детский сад, на очереди стоят еще 170 малышей.
Кроме того, новый садик сможет принять детей из Гатчины», - отметил депутат.
Строительство
ведется в соответствии с графиком, уже возведено трехэтажное здание, проложена
наружная канализация и водопровод, ведется устройство тепловых сетей. Общая
готовность объекта – 48%.
Депутат
обсудил с генеральным подрядчиком ход строительства. Строительство дошкольного
образовательного учреждения началось в 2020 году и ведется в рамках реализации
государственной программы «Современное образование Ленинградской области». Финансирование
осуществляется за счет бюджета Ленинградской области и местного бюджета.
Планируется, что к концу года работы будут полностью завершены, и детский сад
примет первых воспитанников.
Фото предоставлено депутатом