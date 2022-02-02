Строящийся детский сад в Малом Верево осмотрел депутат Госдумы

Первые две недели февраля депутаты Госдумы работают в своих регионах, чтобы провести встречи с избирателями, а также местными властями и депутатами, обсудить ключевые вопросы, которые волнуют граждан. Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк начал региональную неделю в Гатчинском районе и посетил строительную площадку детского сада в Малом Верево. Этот объект находится на контроле у партии «Единая Россия». Партийцы отслеживают все этапы строительства или реконструкции социальных объектов, от общественной приемки до запуска.

Так, Сергей Яхнюк вместе с депутатом областного парламента Александром Русских и первым заместителем председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергеем Шалыгиным осмотрел строящееся здание детского сада, который очень ждут местные жители.

«Несмотря на то, что в Малом Верево есть детский сад, на очереди стоят еще 170 малышей. Кроме того, новый садик сможет принять детей из Гатчины», - отметил депутат.

Строительство ведется в соответствии с графиком, уже возведено трехэтажное здание, проложена наружная канализация и водопровод, ведется устройство тепловых сетей. Общая готовность объекта – 48%.

Депутат обсудил с генеральным подрядчиком ход строительства. Строительство дошкольного образовательного учреждения началось в 2020 году и ведется в рамках реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области». Финансирование осуществляется за счет бюджета Ленинградской области и местного бюджета. Планируется, что к концу года работы будут полностью завершены, и детский сад примет первых воспитанников.





Фото предоставлено депутатом