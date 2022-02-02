Угрожал «всех убить» и похитить ребёнка

28-го января, днем, экипаж группы быстрого
реагирования получил сигнал тревоги из медицинского центра «Медиком» на ул.
Чехова, 16-б. Прибыв на место происшествия, сотрудники охраны установили, что
несколько минут назад неизвестный мужчина с предметом, похожим на нож, угрожал «всех
убить». Злоумышленник скрылся до прибытия группы быстрого реагирования.
Сотрудники охраны установили его приметы и начали
поиск. Через двадцать минут вновь поступила тревога – уже с другого объекта, с
аналогичной ситуацией. Вечером к членам экипажа подбежал на улице мужчина с
криками: «Ребята помогите! На улице Радищева у дома № 17 какой-то мужчина
пристает к детям и пытается увести за руку одного из мальчишек».
Экипаж незамедлительно выехал по указанному адресу и
во дворе дома № 17 задержал мужчину. При досмотре у него обнаружили ножницы. В
дальнейшем было установлено, что этот гражданин причастен к неадекватным
действиям в «Медикоме» и другой организации. Правонарушитель был незамедлительно
был передан сотрудникам полиции.
29-го января, поздно вечером, экипаж группы быстрого
реагирования «Визиря» получил сигнал тревоги из кафе «Ангеяд» на ул. Зверевой, 10.
На месте происшествия выяснилось, что несколько минут назад неизвестный мужчина
с пистолетом угрожал персоналу кафе. Экипаж запросил подкрепление, и совместными
усилиями, по имеющимся приметам, с применением спецсредств сотрудники охраны
задержали злоумышленника недалеко от кафе. При нем был пистолет «ТТ».
Правонарушителя передали в руки полиции.
По данным фактам УМВД России по Гатчинскому району
проводит проверку.