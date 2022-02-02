Угрожал «всех убить» и похитить ребёнка

28-го января, днем, экипаж группы быстрого реагирования получил сигнал тревоги из медицинского центра «Медиком» на ул. Чехова, 16-б. Прибыв на место происшествия, сотрудники охраны установили, что несколько минут назад неизвестный мужчина с предметом, похожим на нож, угрожал «всех убить». Злоумышленник скрылся до прибытия группы быстрого реагирования.

Сотрудники охраны установили его приметы и начали поиск. Через двадцать минут вновь поступила тревога – уже с другого объекта, с аналогичной ситуацией. Вечером к членам экипажа подбежал на улице мужчина с криками: «Ребята помогите! На улице Радищева у дома № 17 какой-то мужчина пристает к детям и пытается увести за руку одного из мальчишек».

Экипаж незамедлительно выехал по указанному адресу и во дворе дома № 17 задержал мужчину. При досмотре у него обнаружили ножницы. В дальнейшем было установлено, что этот гражданин причастен к неадекватным действиям в «Медикоме» и другой организации. Правонарушитель был незамедлительно был передан сотрудникам полиции.

29-го января, поздно вечером, экипаж группы быстрого реагирования «Визиря» получил сигнал тревоги из кафе «Ангеяд» на ул. Зверевой, 10. На месте происшествия выяснилось, что несколько минут назад неизвестный мужчина с пистолетом угрожал персоналу кафе. Экипаж запросил подкрепление, и совместными усилиями, по имеющимся приметам, с применением спецсредств сотрудники охраны задержали злоумышленника недалеко от кафе. При нем был пистолет «ТТ». Правонарушителя передали в руки полиции.

По данным фактам УМВД России по Гатчинскому району проводит проверку.