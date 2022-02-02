В Гатчинском районе газифицированы еще три населенных пункта

АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область» ввел в эксплуатацию
межпоселковый газопровод протяженностью 8,3 км от деревни Малое Верево. Кроме
того, установлены два газораспределительных пункта для снижения давления газа с
высокого на среднее в поселке при станции Верево и в деревне Зайцево.
Строительство велось через реку Веревка, дорогу регионального значения и дорогу
федерального значения «Санкт-Петербург – Псков» бестраншейным способом.
Новые
сети позволят перевести на сетевой природный газ 56 квартир в 5-ти
многоквартирных домах и 190 индивидуальных жилых домах в поселке при станции
Верево, деревнях Ижора и Зайцево, а также социально-значимые объекты.