2000 нарушений закона за 2021 год

Мошенничество на четверть миллиона

За 2021 год Гатчинской прокуратурой выявлено свыше двух тысяч нарушений федерального законодательства. С целью устранения этих нарушений принесено 467 протестов, направлено 401 исковое заявление, внесено 651 представление. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 234 лица, в следственные органы направлено 25 материалов проверки, по которым возбуждено 18 уголовных дел.

С учетом основных направлений надзорной деятельности в сфере реализации национальных проектов, определенных поручениями Президента РФ и организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры РФ, в минувшем году Гатчинская прокуратура пристальное внимание уделяла выявлению нарушений экологического законодательства.

В частности, по результатам проведенной в 2021 году проверки соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Экология» городским прокурором в следственный орган направлен материал по факту предъявления подрядчиком к оплате в рамках исполнения госконтракта актов сдачи-приемки выполненных работ с ложными сведениями. Между комитетом по природным ресурсам Ленинградской области и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по защите лесов и функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса в Гатчинском лесничестве. Однако оплату на сумму свыше 250 тысяч рублей из федерального бюджета коммерсант получил за фактически не выполненные работы.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в крупном размере.

В доме рухнула стена

Под постоянным контролем Гатчинской городской прокуратуры находятся вопросы соблюдения жилищного законодательства. Так, прокурорская проверка установила, что в квартире дома № 1 на ул. Товарной-Балтийской, находящейся в муниципальной собственности, произошло обрушение кирпичной стены с вентиляционными каналами и печной трубой. Обрушение, согласно техническому заключению специализированной организации, было спровоцировано накоплением и развитием дефектов и повреждений, приобретенных в процессе эксплуатации.

Ответственные должностные лица слишком долго решали вопрос признания дома аварийным и, соответственно, вопрос его расселения. В результате собственники квартир необоснованно делали ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта, а в доме произошла авария.

Городской прокурор направил материал проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ: халатность. Кроме того, по фактам выявленных нарушений городским прокурором главе администрации Гатчинского района внесено представление с требованием признать дом аварийным и предоставить гражданам жилье маневренного фонда – ввиду небезопасности нахождения в доме.

По результатам рассмотрения представления дом № 1 на ул. Товарной-Балтийской признан аварийным. Принятыми мерами прокурорского реагирования не допущено возникновения очагов социальной напряженности и фактов массового нарушения прав граждан.

Обманутым дольщикам вернули деньги

Гатчинской городской прокуратурой постоянно проводится работа по восстановлению трудовых прав граждан, в том числе прав на соразмерную оплату труда.

В 2021 году в результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в сумме свыше 5 миллионов рублей перед 154 работниками. Кроме того, по факту выявленных нарушений в органы предварительного расследования направлено два материала проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также в 2021 году городской прокуратурой осуществлялось надзорное сопровождение всех проблемных объектов долевого строительства, вопросы завершения строительства рассматривались на заседаниях межведомственных рабочих групп, в ходе выездов на объекты. В целях ускорения процесса ввода в эксплуатацию проблемных домов в сетевые организации направлялись информационные письма с требованием о сокращении сроков рассмотрения заявлений о выдаче актов технологического присоединения к инженерным сетям.

В результате проведенных надзорных мероприятий в 2021 году из реестра проблемных объектов исключено 5 многоквартирных домов: 4 – в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию, 1 – в связи с расторжением всех договоров долевого участия и возвратом денежных средств гражданам.

Сироты получили жильё

Не менее важным направлением в работе Гатчинской городской прокуратуры в 2021 году оставался надзор в сфере противодействия коррупции. За год к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) по постановлениям Гатчинского городского прокурора привлечено 7 лиц.

Прокурорской проверкой выявлены нарушения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг при ремонте зданий образовательных учреждений на территории Гатчины и Гатчинского района. По результатам рассмотрения проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ: получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

Благодаря совместной работе Гатчинской городской прокуратуры и органов местного самоуправления, а также принятым мерам прокурорского реагирования в 2021 году все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, состоящие в списке на получение квартир в Гатчинском районе, обеспечены жильем.

Екатерина Дзюба