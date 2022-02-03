«Омикрон» уже близко – без паники

- Сергей Анатольевич, с точки зрения медицины, как в этом году прошли длинные новогодние праздники? Есть ли традиционные заболевания?

- Хочу отметить, что Гатчина и район становятся более благополучными в социальном поведении населения. Буквально лет 10-15 назад я боялся Нового года из-за увеличения непрофильных вызовов. Приезжает скорая, а там мужик в пьяном кураже устроил дебош. Тут уже не скорая, а полиция нужна.

Сейчас перепивших становится все меньше. Интеллигентность населения растет. Это заметно даже в том, что скорую вызывают по делу, а не когда что-то кольнуло. Люди понимают, что в это же время у кого-то стоит вопрос жизни и смерти, и там действительно нужна экстренная медицинская помощь.

В Гатчине круглосуточно работает травмпункт. Во многих случаях за квалифицированной помощью можно обратиться туда, и не использовать скорую помощь как такси.

Как всегда, на сам Новый год были переедания и, как следствие, – острые желудочные заболевания. Мы знаем, что в конце декабря – начале января будут острые гастриты, холециститы, панкреатиты. Это повторяется из года в год, и мы уже готовы. Люди употребляют много жирной еды. То, что хронически больной человек не позволит себе в обычные дни, он позволяет в праздник и передает. То же бывает после окончания длительного поста.

Отравления алкоголем, к счастью, происходят все реже и реже, в том числе на новогодние праздники. Чего не скажешь о пищевых отравлениях, когда на Рождество люди начинают доставать из холодильника все, что было приготовлено неделю назад. У нас ведь как считают, зачем на один праздник готовить, нужно сразу на все - до старого Нового года. А потом, зачем выкидывать - нужно доедать. И тут уже возникают острые кишечные инфекции.

После череды праздников скорая выезжает на алкогольные абстинентные синдромы, алкогольные психозы. Мы эти волны прекрасно знаем, и службы, которые связаны с перечисленными заболеваниями, тоже знают и разворачивают свои койки. Этот год ничем новым в этом плане не удивил.

В этом году ковидная волна не накрыла нас на сам Новый год. В новогодние праздники было примерно 250 вызовов в стуки.

- Сергей Анатольевич, вы возглавляете службу скорой помощи уже 34 года. Насколько выросло количество вызовов в пандемию?

- Все познается в сравнении. В доковидный период на новогодние праздники было 150 вызовов в сутки по всему отделению скорой помощи. Напомню, это центральная станция в Гатчине и три подстанции – в Коммунаре, Вырице и Сиверской. В прошлом году, когда на новогодние праздники наслоился пик эпидемии коронавируса, у нас доходило до 350 вызовов в сутки. При этом число сотрудников осталось прежним.

По договору аутсортинга нам ежесуточно поставляли 22 автомобиля, таким образом, круглосуточно работало 22 бригады. Линейная врачебная бригада – это два человека, бригада интенсивной терапии - три. К сожалению, наши сотрудники также подвержены заболеванию и уходили на больничные. Их коллегам приходилось работать за двоих. Было очень тяжело. Я не ожидал от своих сотрудников, что они могут работать в таком режиме. Сконцентрировались, мобилизовали все свои силы в понимании, что от них реально зависит судьба человеческая. Я благодарен всему коллективу, в том числе диспетчерскому отделу, на который выпала колоссальная нагрузка. Звонков было по 1,5 тысячи в сутки. В сложившейся ситуации мы сработали на отлично.

Теперь, когда сотрудники скорой пережили такую волну, им уже ничего не страшно.

- Минует ли нас волна омикрона? Как пережить его? Что делать?

- Мы уже видим, как весь мир страдает, видим, как растет число заболевших в России. Мы понимаем, что в начале февраля волна омикрона дойдет и до Гатчины, поэтому на начало месяца увеличиваем число бригад.

Конечно, многие подспудно надеются, а вдруг пронесет, пройдет мимо Гатчины. Нет – не пройдет! Помните, как в 2020 году к нам пришел коронавирус… Сначала тоже все думали, что это не про нас. Эпидемиология - наука точная, на чудеса надеяться не стоит. Дойдет и до нас, поэтому следует готовиться и понимать, что это уже близко.

Как руководитель службы скорой помощи, хотел бы, чтобы люди обращались в тех случаях, когда мы можем принести наибольшую пользу. Приехать и убедиться, что это вирусное заболевание – это бессмысленный выезд.

- Когда вызывать скорую?

- Нужно понимать, если появились симптомы – позвоните в колл-центр, вызовите врача на дом. Вам назначат лечение. Если есть подозрения на ковид, в поликлинике есть службы, которые приезжают на дом, делают экспресс-тесты, ПЦР-тесты, сообщают результат. Если подтверждается наличие вируса, то придет участковый врач и назначит лечение.

Вот если назначенное врачом лечение не помогает в течение 3-5 дней, состояние ухудшается или улучшения нет – следует вызвать скорую помощь. Либо если появляется одышка, частое сердцебиение и такая резкая слабость, что человек не может дойти до туалета. Это происходит при тяжелой интоксикации. Вирус подавляет лечение и нарастает. Вот тут встает вопрос о госпитализации. При необходимости скорая отвезет на КТ легких.

Задача службы скорой помощи – определить, нуждается ли человек в экстренной госпитализации или нет. Если человек не нуждается в госпитализации, то нуждается ли в оказании экстренной медпомощи. Если нуждается – она будет оказана.

- Как себя вести во время пандемии?

- Главное - не паниковать и не создавать лишнюю нагрузку на медицинские организации. Чтобы не получилось так, что пока одни едут на КТ на всякий случай провериться, мы не сможем помочь тем, кто реально умирает и нуждается в экстренной помощи.

Во время эпидемии нельзя допускать хаоса и бардака. Нужно, чтобы все было четко организовано, у каждой медицинской службы заранее прописан алгоритм действий, который понятен и населению.

- Что нам поможет?

- Уже более 30 лет руковожу станцией скорой помощи. Опираясь на свой опыт, проанализировав ситуацию других стран, где омикрон уже развернулся, сделал вывод: летальных исходов нет, и это благодаря тому, что был проведен прививочный цикл. Я надеюсь, что в нашей стране прививочная работа была проведена не зря. А остальное - жизнь покажет.

- Гатчинцы обратили внимание на новые машины скорой помощи.

- В распоряжение нашей службы поступило 20 новых автомобилей - «Газель NEXT». 31 декабря 2021 закончился срок действия договора аутсорсинга с ООО «Эффективные системы здравоохранения». Комитетом по здравоохранению Ленинградской области было принято решение его не продлевать, а закупить для станций скорой помощи новые машины. Гатчинская станция получила 18 новых автомобилей скорой помощи класса «В» и два реанимобиля класса «С», полностью укомплектованных медицинским оборудованием согласно соответствующим приказам. 1 января 2022 года весь новый автотранспорт был введен в эксплуатацию. Также, с 1 января этого года водители ООО «Эффективные системы здравоохранения» переведены в штат сотрудников Гатчинской КМБ.

Было приятно, что практически никто из водителей не покинул свое рабочее место. Для нас это важно, потому что за много лет работы медработники к ним привыкли. Водители скорой профессионально подготовлены, имеют опыт, знают свои функциональные обязанности, в том числе оказывать помощь медперсоналу.

- Принято решение о продлении на 2022 год специальной выплаты медикам за работу с коронавирусными больными.

- Очень приятно, что такое решение приняло правительство Российской Федерации, и аналогичное решение приняло наше правительство Ленинградской области. Мы благодарны за внимание и дополнительную материальную поддержку, благодарны любой помощи, даже простым добрым словам - сейчас это для всех очень важно.

- Большое спасибо за нелегкий труд вам и вашему коллективу. Здоровья, терпения и сил!

Татьяна Можаева