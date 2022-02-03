«Омикрон» уже близко – без паники

- Сергей Анатольевич, с точки зрения
медицины, как в этом году прошли длинные новогодние праздники? Есть ли
традиционные заболевания?
- Хочу отметить, что Гатчина и район становятся более
благополучными в социальном поведении населения. Буквально лет 10-15 назад я
боялся Нового года из-за увеличения непрофильных вызовов. Приезжает скорая, а
там мужик в пьяном кураже устроил дебош. Тут уже не скорая, а полиция нужна.
Сейчас перепивших становится все меньше.
Интеллигентность населения растет. Это заметно даже в том, что скорую вызывают
по делу, а не когда что-то кольнуло. Люди понимают, что в это же время у
кого-то стоит вопрос жизни и смерти, и там действительно нужна экстренная
медицинская помощь.
В Гатчине круглосуточно работает травмпункт. Во многих
случаях за квалифицированной помощью можно обратиться туда, и не использовать
скорую помощь как такси.
Как всегда, на сам Новый год были переедания и, как
следствие, – острые желудочные заболевания. Мы знаем, что в конце декабря –
начале января будут острые гастриты, холециститы, панкреатиты. Это повторяется
из года в год, и мы уже готовы. Люди употребляют много жирной еды. То, что
хронически больной человек не позволит себе в обычные дни, он позволяет в
праздник и передает. То же бывает после окончания длительного поста.
Отравления алкоголем, к счастью, происходят все реже и
реже, в том числе на новогодние праздники. Чего не скажешь о пищевых
отравлениях, когда на Рождество люди начинают доставать из холодильника все,
что было приготовлено неделю назад. У нас ведь как считают, зачем на один
праздник готовить, нужно сразу на все - до старого Нового года. А потом, зачем
выкидывать - нужно доедать. И тут уже возникают острые кишечные инфекции.
После череды праздников скорая выезжает на алкогольные
абстинентные синдромы, алкогольные психозы. Мы эти волны прекрасно знаем, и
службы, которые связаны с перечисленными заболеваниями, тоже знают и
разворачивают свои койки. Этот год ничем новым в этом плане не удивил.
В этом году ковидная волна не накрыла нас на сам Новый
год. В новогодние праздники было примерно 250 вызовов в стуки.
- Сергей Анатольевич, вы возглавляете
службу скорой помощи уже 34 года. Насколько выросло количество вызовов в
пандемию?
- Все познается в сравнении. В доковидный период на
новогодние праздники было 150 вызовов в сутки по всему отделению скорой помощи.
Напомню, это центральная станция в Гатчине и три подстанции – в Коммунаре,
Вырице и Сиверской. В прошлом году, когда на новогодние праздники наслоился пик
эпидемии коронавируса, у нас доходило до 350 вызовов в сутки. При этом число
сотрудников осталось прежним.
По договору аутсортинга нам ежесуточно поставляли 22
автомобиля, таким образом, круглосуточно работало 22 бригады. Линейная
врачебная бригада – это два человека, бригада интенсивной терапии - три. К
сожалению, наши сотрудники также подвержены заболеванию и уходили на
больничные. Их коллегам приходилось работать за двоих. Было очень тяжело. Я не
ожидал от своих сотрудников, что они могут работать в таком режиме. Сконцентрировались,
мобилизовали все свои силы в понимании, что от них реально зависит судьба
человеческая. Я благодарен всему коллективу, в том числе диспетчерскому отделу,
на который выпала колоссальная нагрузка. Звонков было по 1,5 тысячи в сутки. В
сложившейся ситуации мы сработали на отлично.
Теперь, когда сотрудники скорой пережили такую волну,
им уже ничего не страшно.
- Минует ли нас волна омикрона? Как
пережить его? Что делать?
- Мы уже видим, как весь мир страдает, видим, как
растет число заболевших в России. Мы понимаем, что в начале февраля волна
омикрона дойдет и до Гатчины, поэтому на начало месяца увеличиваем число
бригад.
Конечно, многие
подспудно надеются, а вдруг пронесет, пройдет мимо Гатчины. Нет – не пройдет!
Помните, как в 2020 году к нам пришел коронавирус… Сначала тоже все думали, что
это не про нас. Эпидемиология - наука точная, на чудеса надеяться не стоит.
Дойдет и до нас, поэтому следует готовиться и понимать, что это уже близко.
Как руководитель службы скорой помощи, хотел бы, чтобы
люди обращались в тех случаях, когда мы можем принести наибольшую пользу.
Приехать и убедиться, что это вирусное заболевание – это бессмысленный выезд.
- Когда вызывать скорую?
- Нужно понимать, если появились симптомы – позвоните
в колл-центр, вызовите врача на дом. Вам назначат лечение. Если есть подозрения
на ковид, в поликлинике есть службы, которые приезжают на дом, делают
экспресс-тесты, ПЦР-тесты, сообщают результат. Если подтверждается наличие
вируса, то придет участковый врач и назначит лечение.
Вот если назначенное врачом лечение не помогает в
течение 3-5 дней, состояние ухудшается или улучшения нет – следует вызвать
скорую помощь. Либо если появляется одышка, частое сердцебиение и такая резкая
слабость, что человек не может дойти до туалета. Это происходит при тяжелой
интоксикации. Вирус подавляет лечение и нарастает. Вот тут встает вопрос о
госпитализации. При необходимости скорая отвезет на КТ легких.
Задача службы скорой помощи – определить, нуждается ли
человек в экстренной госпитализации или нет. Если человек не нуждается в
госпитализации, то нуждается ли в оказании экстренной медпомощи. Если нуждается
– она будет оказана.
- Как себя вести во время пандемии?
- Главное - не паниковать и не создавать лишнюю
нагрузку на медицинские организации. Чтобы не получилось так, что пока одни
едут на КТ на всякий случай провериться, мы не сможем помочь тем, кто реально
умирает и нуждается в экстренной помощи.
Во время эпидемии нельзя допускать хаоса и бардака.
Нужно, чтобы все было четко организовано, у каждой медицинской службы заранее
прописан алгоритм действий, который понятен и населению.
- Что нам поможет?
- Уже более 30 лет руковожу станцией скорой помощи.
Опираясь на свой опыт, проанализировав ситуацию других стран, где омикрон уже
развернулся, сделал вывод: летальных исходов нет, и это благодаря тому, что был
проведен прививочный цикл. Я надеюсь, что в нашей стране прививочная работа
была проведена не зря. А остальное - жизнь покажет.
- Гатчинцы обратили внимание на новые
машины скорой помощи.
- В распоряжение нашей службы поступило 20 новых
автомобилей - «Газель NEXT». 31 декабря 2021 закончился срок действия договора
аутсорсинга с ООО «Эффективные системы здравоохранения». Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области было принято решение его не продлевать, а
закупить для станций скорой помощи новые машины. Гатчинская станция получила 18
новых автомобилей скорой помощи класса «В» и два реанимобиля класса «С»,
полностью укомплектованных медицинским оборудованием согласно соответствующим
приказам. 1 января 2022 года весь новый автотранспорт был введен в
эксплуатацию. Также, с 1 января этого года водители ООО «Эффективные системы
здравоохранения» переведены в штат сотрудников Гатчинской КМБ.
Было приятно, что практически никто из водителей не
покинул свое рабочее место. Для нас это важно, потому что за много лет работы
медработники к ним привыкли. Водители скорой профессионально подготовлены,
имеют опыт, знают свои функциональные обязанности, в том числе оказывать помощь
медперсоналу.
- Принято решение о продлении на 2022 год
специальной выплаты медикам за работу с коронавирусными больными.
- Очень приятно, что такое решение приняло
правительство Российской Федерации, и аналогичное решение приняло наше
правительство Ленинградской области. Мы благодарны за внимание и дополнительную
материальную поддержку, благодарны любой помощи, даже простым добрым словам -
сейчас это для всех очень важно.
- Большое спасибо за нелегкий труд вам и
вашему коллективу. Здоровья, терпения и сил!
Татьяна Можаева