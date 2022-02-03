Поддержка детей-инвалидов и помощь погорельцам: Сергей Яхнюк провел прием граждан в Гатчине

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим провели прием граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Мама ребенка-инвалида рассказала о сложной ситуации, в которой оказываются родители детей с диагнозом сколиоз. Единственным методом лечения является ношение корсета Шено, на его приобретение выделяются средства из регионального бюджета. Но, если ситуация улучшается, ребенок теряет статус инвалида, а одновременно компенсацию средств реабилитации, стоимость которых достигает 50-60 тысяч рублей. В то же время, носить корсет необходимо как минимум до 18 лет, и ежегодно изготавливать новый, по мере роста ребенка. Также она посетовала на трудности с получением путевки в санаторий. Сергей Яхнюк подготовит обращение в Комитет соцзащиты с тем, чтобы рассмотреть возможность внести меры поддержки для детей со сколиозом в Социальный кодекс Ленинградской области до полной реабилитации. По вопросу обеспечения путевками депутат направит запрос в Фонд Социального Страхования РФ.

Председатель Семейного совета Гатчинского района Галина Седова предложила создать попечительские советы по похоронному делу, которые могли бы на общественных началах заниматься вопросами благоустройства захоронений участников Великой Отечественной войны, а также забытых могил, за которыми никто не ухаживает.

В свою очередь, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Бокситогорского района Ольга Девяткина поинтересовалась, планируется ли индексация социальных выплат. Также она обратила внимание на то, что помощь, которую государство оказывает погорельцам, недостаточна, её нужно в разы увеличить. Людмила Нещадим отметила, что более реальным решением этой проблемы может стать компенсация из бюджета страхования гражданами своего жилья. Сергей Яхнюк поддержал эту идею и пообещал обратиться с соответствующим предложением.