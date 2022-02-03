Центр «Интеллект» ждет юных ленинградцев

Отбор учащихся 8 – 10
классов региональных школ проводится в формате онлайн-олимпиады. Ребята могут
не только проверить свои знания по различным дисциплинам, но и попасть на
обучение к ведущим педагогам области и России.
«Мы призываем школьников
пробовать свои силы. С учетом онлайн-формата отбора такая возможность есть у
каждого. Наш опыт показывает, что обучение по дополнительным программам
позволяет не только лучше разобраться в предмете, подготовиться к экзаменам, но
и определиться с будущим вузом и специальностью», — рассказал директор центра
«Интеллект» Денис Рочев.
Для участия в олимпиаде
необходимо зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования
Ленинградской области. Полная информация по олимпиадам, в том числе даты
испытаний по отдельным дисциплинам, а также все сведения о реализуемых
дополнительных программах доступны на сайте центра «Интеллект»
http://center-intellect.ru/.