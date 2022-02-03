Центр «Интеллект» ждет юных ленинградцев

Отбор учащихся 8 – 10 классов региональных школ проводится в формате онлайн-олимпиады. Ребята могут не только проверить свои знания по различным дисциплинам, но и попасть на обучение к ведущим педагогам области и России.

«Мы призываем школьников пробовать свои силы. С учетом онлайн-формата отбора такая возможность есть у каждого. Наш опыт показывает, что обучение по дополнительным программам позволяет не только лучше разобраться в предмете, подготовиться к экзаменам, но и определиться с будущим вузом и специальностью», — рассказал директор центра «Интеллект» Денис Рочев.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Навигатора дополнительного образования Ленинградской области. Полная информация по олимпиадам, в том числе даты испытаний по отдельным дисциплинам, а также все сведения о реализуемых дополнительных программах доступны на сайте центра «Интеллект» http://center-intellect.ru/.