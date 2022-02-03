Ну,
с тыльной стороны – еще куда ни шло. Там у дома пешеходной дорожки нет. А порядочным
людям посреди зимы под окнами в сугробах топтаться нечего. Но фасады выходят на
тротуар с полноценным пешеходным движением.
Тротуар
вычищен – спасибо дворникам! – однако в этой части улицы он априори узкий.
Внимательные пешеходы задирают голову и, от греха, щемятся к противоположному
от сосулек краю. Тем более, что на каждом доме – аккуратная табличка: «Внимание!
Падают сосульки». Могут упасть вам на голову. Чего ждет управляющая компания?
Понятно,
что это не единственный адрес в Гатчине, где можно увидеть устрашающие
сосульки.
Опытом
борьбы с ними поделилась жительница Гатчины Вероника Голубь, она вчера оставила
в социальной сети вот такой отзыв:
- Вчера
написала заявку в группу ВК администрации Гатчинского района по поводу сосулек
на крыше дома 20 на ул. Соборной. Мне дали телефон, по которому звонить. Сегодня
с утра дозвонилась до ЖЭУ-8, которое обслуживает наш дом. Параллельно еще раз
написала в администрацию. Вуаля - сосулек нет))) Как сказали очень приятные
рабочие с автовышки, Александр и Андрей, с утра до вечера они по заявкам
сбивают сосульки по всему городу. На наш дом ушло 3 часа работы по факту. Без
перекуров. Я лично наблюдала весь процесс.
Комментарий
под постом жительницы про сосульки оставил Комитет госжилнадзора Ленинградской
области:
- Подать
заявку в управляющую организацию на срочное удаление сосулек и наледей,
представляющих угрозу безопасности людей, можно по телефону, указанному в Вашей
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как данный вопрос находится
непосредственно в компетенции управляющей организации. В случае, если все
необходимые меры со стороны управляющей компании не будут приняты, пожалуйста,
направьте обращение в Комитет с указанием ФИО, с точным адресом дома и
квартиры. Без официального обращения Комитет не вправе проводить какие-либо
проверки в отношении Управляющей компании. Направить обращение в Комитет можно
почтой России по адресу: 191 311, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект,
д.67, а также через ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ или через сайт https://ghi.lenobl.ru/.