Ну, с тыльной стороны – еще куда ни шло. Там у дома пешеходной дорожки нет. А порядочным людям посреди зимы под окнами в сугробах топтаться нечего. Но фасады выходят на тротуар с полноценным пешеходным движением.

Тротуар вычищен – спасибо дворникам! – однако в этой части улицы он априори узкий. Внимательные пешеходы задирают голову и, от греха, щемятся к противоположному от сосулек краю. Тем более, что на каждом доме – аккуратная табличка: «Внимание! Падают сосульки». Могут упасть вам на голову. Чего ждет управляющая компания?

Понятно, что это не единственный адрес в Гатчине, где можно увидеть устрашающие сосульки.

Опытом борьбы с ними поделилась жительница Гатчины Вероника Голубь, она вчера оставила в социальной сети вот такой отзыв:

- Вчера написала заявку в группу ВК администрации Гатчинского района по поводу сосулек на крыше дома 20 на ул. Соборной. Мне дали телефон, по которому звонить. Сегодня с утра дозвонилась до ЖЭУ-8, которое обслуживает наш дом. Параллельно еще раз написала в администрацию. Вуаля - сосулек нет))) Как сказали очень приятные рабочие с автовышки, Александр и Андрей, с утра до вечера они по заявкам сбивают сосульки по всему городу. На наш дом ушло 3 часа работы по факту. Без перекуров. Я лично наблюдала весь процесс.

Комментарий под постом жительницы про сосульки оставил Комитет госжилнадзора Ленинградской области:

- Подать заявку в управляющую организацию на срочное удаление сосулек и наледей, представляющих угрозу безопасности людей, можно по телефону, указанному в Вашей квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как данный вопрос находится непосредственно в компетенции управляющей организации. В случае, если все необходимые меры со стороны управляющей компании не будут приняты, пожалуйста, направьте обращение в Комитет с указанием ФИО, с точным адресом дома и квартиры. Без официального обращения Комитет не вправе проводить какие-либо проверки в отношении Управляющей компании. Направить обращение в Комитет можно почтой России по адресу: 191 311, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.67, а также через ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ или через сайт https://ghi.lenobl.ru/.