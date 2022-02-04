Двинем спорт – в Орлову рощу!

Город прирастает новостройками и населением и с каждым годом все больше нуждается в увеличении числа спортивно-досуговых площадок и развитии рекреационных зон. Обширные парковые территории Гатчины перешли в ведение музея-заповедника «Гатчина» и поменяли целевое назначение. Заниматься физической культурой и спортом, проводить тренировки и соревнования на открытом воздухе гатчинцам становится все сложнее.

На повестке дня открытого совещания, в котором приняли участие представители спортивного актива Гатчины, стояла выработка стратегии развитии спортивно-досуговых и рекреационных зон на территории Гатчины. В качестве отправной точки была рассмотрена возможность обеспечения нового функционального использования части территорий в лесопарковой зоне Орлова роща.

С презентацией инициативы по развитию спортивно-досуговых и рекреационных зон на территории Орловой рощи выступил житель Гатчины Алексей Юсупов. Площадь первого рассматриваемого участка, именуемого в народе «вертолетная площадка», около 1,57 га. Участок в собственности города. Он ограничен дорогой Гундиуса, пересечением ул. Крупской и ул. Рощинской, территорией парка Зверинец. Плюсы для развития этой территории - высокий общественный запрос на функциональное использование, транспортная доступность для различных социальных групп, смежность с существующей рекреационной зоной парка Зверинец, перспективы всесезонного и многофункционального использования.

Предварительно по инициативе Алексея Юсупова спорткомитет провел опрос жителей, в котором приняли участие более 26 тысяч человек. По результатам опроса общественного предпочтения лидируют: устройство сезонного открытого катка, лыжного стадиона, лыжероллерного стадиона, пункта проката и хранения спортинвентаря. Также предполагаемые цели использования территории - размещение стартового городка, смотровых трибун, антивандальной сцены, амфитеатра для проведения соревнований и тематических мероприятий.

Второй участок, около 66 га, ограничен Форелевым каналом (реки Теплой), территорией НИЦ «Курчатовский институт - ПИЯФ», автомобильной дорогой, территорией парка Зверинец и дорогой Гундиуса.

По результатам опроса большинство жителей проголосовало за обустройство здесь лыжной трассы, велодорожки и экотропы или «тропы здоровья». Но участок №2 – это заросший лесной массив земель лесного фонда и находится в ведении ЛОГКУ «Ленобллес». Также этот участок попадает в санитарно-защитная зону реакторов ПИК (900 м) и ВВР-М (1100 м) ПИЯФ. Как пояснил докладчик, границы санитарно-защитных зон нанесены на схему приблизительно и подлежат уточнению, а их наличие не исключает возможность использования этих земель под разрешенные цели.

Участники встречи обсудили предпроектную инициативу Алексея Юсупова, уточнили и конкретизировали содержание и поделились своими дополнениями и предложениями. Конечно, еще требуется уточнить возможность подведения электричества, границы участков, проработать вопросы с их собственностью, охранными зонами и другие юридические тонкости. На следующее заседание планируют пригласить представителей администрации, курирующих вопросы строительства, развития инфраструктуры, землепользования и застройки.

Как отметил председатель спорткомитета Сергей Пименов, он благодарен Алексею Юсупову за инициативу. Запрос у спорткомитета и у жителей на обустройство новых спортивно-досуговых зон, безусловно, есть. При этом подготовку лыжной трассы в парке Зверинец (ГМЗ «Гатчина») для массовых катаний никто не отменял. Для этого есть согласование между администрацией Гатчинского района и музеем-заповедником.

Уже сегодня очевидно, что ресурсы даже Орловой рощи очень ограничены. Продвижение же этой инициативы и превращение ее в реальный, юридически проработанный проект с конкретными источниками финансирования – это возможность сделать Орлову рощу доступнее для спорта, физической культуры и активного отдыха в дополнение к Зверинцу.

Путь это не легкий и не быстрый, но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Татьяна Можаева