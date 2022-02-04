Двинем спорт – в Орлову рощу!

Город прирастает
новостройками и населением и с каждым годом все больше нуждается в увеличении
числа спортивно-досуговых площадок и развитии рекреационных зон. Обширные
парковые территории Гатчины перешли в ведение музея-заповедника «Гатчина» и
поменяли целевое назначение. Заниматься физической культурой и спортом,
проводить тренировки и соревнования на открытом воздухе гатчинцам становится
все сложнее.
На повестке дня открытого
совещания, в котором приняли участие представители спортивного актива Гатчины,
стояла выработка стратегии развитии спортивно-досуговых и рекреационных зон на
территории Гатчины. В качестве отправной точки была рассмотрена возможность
обеспечения нового функционального использования части территорий в
лесопарковой зоне Орлова роща.
С презентацией инициативы
по развитию спортивно-досуговых и рекреационных зон на территории Орловой рощи
выступил житель Гатчины Алексей Юсупов. Площадь первого рассматриваемого
участка, именуемого в народе «вертолетная площадка», около 1,57 га. Участок в
собственности города. Он ограничен дорогой Гундиуса, пересечением ул. Крупской
и ул. Рощинской, территорией парка Зверинец. Плюсы для развития этой территории
- высокий общественный запрос на функциональное использование, транспортная
доступность для различных социальных групп, смежность с существующей
рекреационной зоной парка Зверинец, перспективы всесезонного и
многофункционального использования.
Предварительно по
инициативе Алексея Юсупова спорткомитет провел опрос жителей, в котором приняли
участие более 26 тысяч человек. По результатам опроса общественного
предпочтения лидируют: устройство сезонного открытого катка, лыжного стадиона,
лыжероллерного стадиона, пункта проката и хранения спортинвентаря. Также
предполагаемые цели использования территории - размещение стартового городка,
смотровых трибун, антивандальной сцены, амфитеатра для проведения соревнований
и тематических мероприятий.
Второй участок, около 66
га, ограничен Форелевым каналом (реки Теплой), территорией НИЦ «Курчатовский
институт - ПИЯФ», автомобильной дорогой, территорией парка Зверинец и дорогой
Гундиуса.
По результатам опроса
большинство жителей проголосовало за обустройство здесь лыжной трассы,
велодорожки и экотропы или «тропы здоровья». Но участок №2 – это заросший
лесной массив земель лесного фонда и находится в ведении ЛОГКУ «Ленобллес».
Также этот участок попадает в санитарно-защитная зону реакторов ПИК (900 м) и
ВВР-М (1100 м) ПИЯФ. Как пояснил докладчик, границы санитарно-защитных зон
нанесены на схему приблизительно и подлежат уточнению, а их наличие не
исключает возможность использования этих земель под разрешенные цели.
Участники встречи
обсудили предпроектную инициативу Алексея Юсупова, уточнили и конкретизировали
содержание и поделились своими дополнениями и предложениями. Конечно, еще
требуется уточнить возможность подведения электричества, границы участков,
проработать вопросы с их собственностью, охранными зонами и другие юридические
тонкости. На следующее заседание планируют пригласить представителей
администрации, курирующих вопросы строительства, развития инфраструктуры,
землепользования и застройки.
Как отметил председатель
спорткомитета Сергей Пименов, он благодарен Алексею Юсупову за инициативу.
Запрос у спорткомитета и у жителей на обустройство новых спортивно-досуговых
зон, безусловно, есть. При этом подготовку лыжной трассы в парке Зверинец (ГМЗ
«Гатчина») для массовых катаний никто не отменял. Для этого есть согласование
между администрацией Гатчинского района и музеем-заповедником.
Уже сегодня очевидно, что
ресурсы даже Орловой рощи очень ограничены. Продвижение же этой инициативы и
превращение ее в реальный, юридически проработанный проект с конкретными
источниками финансирования – это возможность сделать Орлову рощу доступнее для
спорта, физической культуры и активного отдыха в дополнение к Зверинцу.
Путь это не легкий и не
быстрый, но, как говорится, дорогу осилит идущий.
Татьяна Можаева