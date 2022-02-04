Хотите разрешение на оружие? Вам к психиатру!

- Изменения масштабные. Там есть множество мелочей, удлиняющих работу врача, регистратора. Сейчас у нас ведется свой учет справок для водительской и оружейной комиссии. С 1 марта каждая справка будет также отправляться в Федеральный реестр электронных медицинских документов – РЭМД. И вносить в нее придется массу сведений. Это значительно удлинит время выдачи справки. Кроме того, если сейчас для получения справки достаточно документа, удостоверяющего личность – паспорта или водительских прав, то с 1 марта в обязательном порядке нужно будет предъявлять еще и СНИЛС.

- Без СНИЛСа справку не дадут?

- Теоретически, мы можем сделать справку без СНИЛСа, она уйдет в РЭМД, РЭМД откажет в приеме и вернет нам этот документ. Можно распечатать и выдать гражданину бумажный вариант, но справка эта не будет валидна, и потом возникнут проблемы. Водительская комиссия или ГИБДД проверит, и выяснится, что данный документ недействителен. Человеку придется опять приходить к нам и оформлять все заново. Лишняя трата времени.

- Что еще усложнится?

- С 1 марта все водители тоже будут сдавать анализ на наркотики. Сейчас это требуется только для разрешения на оружие. Критерии допуска к владению оружием становятся строже и строже. Люди должны быть готовы к тому, что получение справки от психиатра на оружие может занять больше времени, чем раньше.

Вообще, справки для водительской и оружейной комиссии выдаются только после приема у врача. Штамп «состоит или не состоит на учете у психиатра» ставился в стародавние советские времена. Мы уже давно всех осматриваем лично. Причем, если в отношении водителей все более лояльно, то владельцы оружия проходят полноценный осмотр психиатра. Аргументы типа «я двадцать пять лет владею оружием» не принимаются. То, что вы четверть века владеете ружьем, еще не свидетельствует о вашем психическом здоровье. За эти годы вы могли заболеть, получить черепно-мозговую травму или стать запойным алкоголиком. Осмотр обязателен для всех – это оценка реального психического состояния.

Специалист, который выдает заключение о том, что человек годен к использованию оружия, берет на себя большую ответственность. Поэтому, если хотите продлить разрешение на оружие – будьте готовы побывать на приеме у психиатра. Процедура может занять не один день. Всех призываю озаботиться этим вопросом заблаговременно, чтобы не допустить просрочки старого разрешения.

- В чем выражается осмотр у психиатра?

- Для человека это выглядит как обычная беседа на бытовые темы. Не надо возмущаться, что врач задает какие-то банальные вопросы о вашем семейном положении, о работе. Если психиатр спрашивает, замужем вы или нет, это не потому, что он желает познакомиться, а потому что есть определенные схемы и критерии, по которым оценивается состояние.

Вопросы про жалобы на самочувствие – в общих чертах. Психопатология не обсуждается. Ну кто, придя за разрешением на оружие, утвердительно ответит на вопросы: «Есть ли у вас галлюцинации? Слышите ли вы голоса?». Разговор идет на общие темы, и по ответам, по манере общения врач и делает выводы. Не имеет большого значения, работает человек дворником или генеральным директором, женат или нет. Сам ответ – не принципиален. Важно, как человек среагировал, как строит фразы, насколько он может удерживать тему. Общее впечатление от совокупности ответов – на этом строится оценка мышления, состояния.

- И если доктор заподозрит неладное?..

- Если у доктора не возникает вопросов и сомнений, человек в тот же день получает справку. А если доктор усмотрит некоторые нарушения в психической сфере, человека направят на дополнительное обследование. Это все входит в основную программу, никаких лишних денег за это не взимают. Мы делаем электроэнцефалограмму, человек общает-ся с психологом – все в рамках осмотра, в диспансере в порядке очере-ди. Правда, не в тот же самый день. По записи к специалистам. Иногда лучше подождать и выяснить, действительно ли такому человеку можно доверить оружие или управление автомобилем.

- С какими диагнозами водительских прав не дадут?

- Противопоказанием к управлению автомобилем являются тяжелые стойкие, с часто обостряющимися проявлениями психические заболевания. Если это легкая форма – например, нарушение сна, вызванное стрессом, полечился и езди дальше. Но на период лечения врач может посоветовать отказаться от управления автомобилем из-за приема некоторых препаратов.

- Бывает, что в ходе такого осмотра – «для справки» у человека выявляется серьезное заболевание?

- Сколько угодно. Отказываем в выдаче справки. Может быть, в процессе осмотра выяснится, что это заболевание связано с какими-нибудь эндокринными нарушениями. Тогда мы направляем на дополнительное обследование у эндокринолога. Но это редко. Как правило, достаточно энцефалограммы. Прежде всего, так выявляется эпилепсия, по-следствия травм головного мозга, инсультов, грубые сосудистые нарушения.

Энцефалограмма не выявляет причину, но она показывает функциональное состояние мозга на момент обследования. Соответственно, можно делать выводы, насколько это стойкие нарушения.

Например, если мы выявили какие-то эпилептические проявления, мы никогда сразу диагноз не ставим. Пациент будет направлен в областную больницу в эпилептологический центр. Там делают дополнительное обследование, и только в случае подтверждения ставится диагноз – эпилепсия. Это является прямым противопоказанием для вождения транспортного средства. Даже если человек уже имел водительские права, его их лишат.

До сих пор это было отдано на откуп самим гражданам. Человек должен был сам пойти и доложить о своем диагнозе. Сейчас в соответствии с изменениями в законодательстве мы будем активно оповещать административный орган о том, что у водителя выявлено медицинское противопоказание, и его надо лишать водительских прав.

Однако решение об отказе в выдаче справки никогда не выносится одним специалистом. По результатам обследования обязательно проводится врачебная комиссия.

- Когда можно обращаться за справкой?

- Справки выдаются с по будним дням, кроме пятницы, с 13 до 16 часов (в пятницу проводятся те самые врачебные комиссии – по поводу отказа в выдаче справки, и на комиссию записывают отдельно). Человек приходит в регистратуру, говорит, какая нужна справка. Его регистрируют и отправляют в кабинет к врачу, в порядке живой очереди.

Хотелось бы обратить внимание граждан, что приходить за два часа до приема не нужно. Так искусственным путем к часу дня создается очередь, и люди потом жалуются. А к двум-трем часам дня в коридоре уже никого нет. Но, в любом случае, если человек зарегистрировался на получение справки, какая бы очередь ни была, в это же день его осмотрит врач.

- Сколько стоит справка, и где ее оплачивать?

- 500 рублей, оплата только безналичная прямо на месте, в диспансере. Оплату придумали не мы. Плата за все справки установлена Ленинградской областью, мы этих денег не видим и не касаемся, они идут в региональный бюджет. Если у кого-то нет банковской карты, мы выдаем квитанцию для оплаты через Сбербанк.

- Говорят, два года назад для некоторых категорий граждан были льготы. В частности, ветеранам труда справку для водительской комиссии давали бесплатно…

- Льготы определяются приказом главного врача Дружносельской психиатрической больницы, к которой наш диспансер относится, и согласовываются с областным комитетом здравоохранения. В 196-м Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» льготы для получения справок не предусмотрены, независимо от статуса человека, будь он ветеран или инвалид. В статьях, касающихся медицинских документов, четко сказано: справка выдается за счет водителя (либо кандидата в водители). То, что комитет Ленинградской области идет навстречу ряду категорий граждан и разрешает льготы, это большой плюс.

Льготы ветеранам труда действительно были, но сейчас они отменены. Правом бесплатного получения справок пользуются только ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории (ветераны боевых действий) и несовершеннолетние.

- Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса у ваших пациентов?

- С психическим заболеванием противопоказаний к прививке нет. Разве что может быть нежелательно сочетание определенных препаратов с вакциной, но это буквально один-два человека.

Кстати, о прививке. Согласно постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, выдача справок разрешается только лицам, имеющим прививку от ковида либо медицинские противопоказания, подтвержденные решением иммунологической комиссии. Если раньше для подтверждения противопоказаний к прививке достаточно было заключения терапевта, то теперь – только через комиссию.

На это постановление была масса жалоб. Приходили даже запросы из прокуратуры. Однако постановление главы региона не противоречит федеральному законодательству и ничьи права не ограничивает. Право выбора – вакцинироваться или нет остается за вами. Профилактический осмотр – это не оказание медицинской помощи по заболеванию. Медпомощь мы оказываем и без ковидной справки.

…К сожалению, от психических заболеваний никуда не деться. Население всегда относилось к нам с подозрением. Но психиатрия – это не наказание. Это медицинская помощь.

Екатерина Дзюба