Вот как надо действовать!

28-го января в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 56-летней жительницы Батово. Днем ранее ей позвонило неустановленное лицо с мобильного номера. Лицо заявило, что с ее банковской карты списаны деньги, и на нее оформлен кредит на 450 тысяч рублей. Теперь ей, якобы, нужно пойти в банк, взять кредит на эту сумму и перевести на некий телефонный номер.

Ага, как же! Вместо того, чтобы поверить в этот бред и послушно взять заем для мошенников, женщина связалась с сотрудниками банка и выяснила, что никаких манипуляций с ее банковским счетом не производилось. После этого она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Учитесь!