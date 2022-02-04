Вот как надо действовать!

Вот как надо действовать!

Жительница Гатчинского района не послушалась мошенников, пытавшихся заставить ее взять для них кредит. Вместо этого она обратилась в свой банк и в полицию.

Рубрики : Происшествия     04 Feb 2022

28-го января в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 56-летней жительницы Батово. Днем ранее ей позвонило неустановленное лицо с мобильного номера. Лицо заявило, что с ее банковской карты списаны деньги, и на нее оформлен кредит на 450 тысяч рублей. Теперь ей, якобы, нужно пойти в банк, взять кредит на эту сумму и перевести на некий телефонный номер.

Ага, как же! Вместо того, чтобы поверить в этот бред и послушно взять заем для мошенников, женщина связалась с сотрудниками банка и выяснила, что никаких манипуляций с ее банковским счетом не производилось. После этого она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Учитесь!

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