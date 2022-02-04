Вот как надо действовать!

28-го января в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 56-летней
жительницы Батово. Днем ранее ей позвонило неустановленное лицо с мобильного
номера. Лицо заявило, что с ее банковской карты списаны деньги, и на нее
оформлен кредит на 450 тысяч рублей. Теперь ей, якобы, нужно пойти в банк,
взять кредит на эту сумму и перевести на некий телефонный номер.
Ага, как же! Вместо того,
чтобы поверить в этот бред и послушно взять заем для мошенников, женщина
связалась с сотрудниками банка и выяснила, что никаких манипуляций с ее банковским
счетом не производилось. После этого она обратилась с заявлением в
правоохранительные органы. Учитесь!