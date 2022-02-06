Где отключат свет в Гатчинском районе на новой неделе

07.02.22 с 11:00 до 14:00
г. Гатчина:
ул. Зверевой д. 11; ул. Слепнёва д. 6, 10.
07.02.22 с 13:00 до 16:00
г. Гатчина:
ул. Куприна д. 42, 44, 48; ул. 120-й Гатчинской Дивизии д. 5Б, 5; ул. Беляева д. 39; поликлиника.
Сусанинское СП:
д. Мыза, дома 1-45,
фермерское хоз-во.
07.02.2022 с 10:00 до 16:00
Пудомягское СП:
д. Веккелево.
07.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Оредежская д. 1-7; ул. Соболевского д. 40Г-40Л; ул. Соболевского д. 40; Администрация; КНС.
07.02.22 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Сергучевская д. 43-50А; ул. Полякова д. 1-18; ул. Сергучевская д. 43-73; ул. Удельная д. 1-21; ул. Вокзальная д. 24-52; ул. Повассара д. 4-43; пер. Колхозный д. 1-7; ул. Сергучевская д. 31-46; ул. Красная д. 18-29; ул. Повассара д. 1-15; ул. Сергучевская д. 31-4.
08.02.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Рощинская д. 18, 18А.
08.02.22 с 09:00 до 14:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы, пер. Ушаковский д. 1-12; ул. Вокзальная д. 1-9; пер. Огородный
д. 1-7; пер. Центральный д. 1-8; ул. Большая Ивановка д. 1-20; пер. Совхозный
д. 10-30; пер. 1-й Полевой д. 1-7; пер. 2-й Полевой д. 2-10; ул. Ушаковская д.
6.
08.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Максимова д. 5-21; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д.
1-39; ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Лужская д. 8-14.
08.02.22 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская
д. 30-68; ул. Максимова д. 1-10; ш. Сиверское д. 20-36; ул. Гатчинская д. 1-7;
пер. Гатчинский д. 1-8.
09.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Сергучевская д. 52Б; ул. Вокзальная д. 39-72А; ул.
Баркановская д. 45-64; ул. Удельная д. 1-32; ул. Слуцкая д. 30-51.
09.02.22 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Баркановская д. 65-92; ш. Сиверское д. 6-15; ул.
Вокзальная д. 45-84.
Пудомягское СП:
09.02.2022 с 09:00 до
17:00
д. Покровская,
ДНП «Покровская усадьба».
09.02.2022 с 09:00 до
17:00
Коммунарское ГП:
Массив «Славяночка»,
СНТ «Славяночка-3»,
Садоводство «Славяночка-2».
09.02.2022 с 09:00 до
17:00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар; ул.
Антропшинская, д, 1-29, д, 2-30.
10.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Андреевская д. 27-31; ш. Сиверское д. 56-80, 72-74; ул.
Жертв Революции д. 24-44; ул. Баркановская д. 1-3; ул. Слуцкая д. 2-26; ул.
Красная д. 37-47; ул. Оредежская д. 44-54; ул. Андреевская д. 35А, 35Б; ул.
Софийская д. 1-15; ул. Средняя д. 1-11; ул. Андреевская д. 15.
10.02.22 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Лесная д. 1-18; ш. Сиверское д. 1-25; ул. Румянцева д.
1-15; ш. Сиверское д. 2-43А; ул. Береговая д. 1-9.
11.02.22 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Алексеевская д. 1-21; ш. Сиверское д. 42-58, 29А; ул.
Никольская д. 22-33.
11.02.22 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Никольская д. 70-76, 42А, 42; ул. Радищева д. 1-10; ш.
Сиверское д. 6-16.