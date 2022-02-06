Где отключат свет в Гатчинском районе на новой неделе

Где отключат свет в Гатчинском районе на новой неделе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в следующих поселениях Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     06 Feb 2022

07.02.22 с 11:00 до 14:00

г. Гатчина:        

ул. Зверевой д. 11; ул. Слепнёва д. 6, 10.

 

07.02.22 с 13:00 до 16:00

г. Гатчина:        

ул. Куприна д. 42, 44, 48; ул. 120-й Гатчинской Дивизии д. 5Б, 5; ул. Беляева д. 39; поликлиника.    


07.02.2022 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Мыза, дома 1-45, фермерское хоз-во.

 

07.02.2022 с 10:00 до 16:00

Пудомягское СП:

д. Веккелево.


07.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Оредежская д. 1-7; ул. Соболевского д. 40Г-40Л; ул. Соболевского д. 40; Администрация; КНС.    

 

07.02.22 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Сергучевская д. 43-50А; ул. Полякова д. 1-18; ул. Сергучевская д. 43-73; ул. Удельная д. 1-21; ул. Вокзальная д. 24-52; ул. Повассара д. 4-43; пер. Колхозный д. 1-7; ул. Сергучевская д. 31-46; ул. Красная д. 18-29; ул. Повассара д. 1-15; ул. Сергучевская д. 31-4.


08.02.22 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:        

ул. Рощинская д. 18, 18А.     


08.02.22 с 09:00 до 14:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы, пер. Ушаковский д. 1-12; ул. Вокзальная д. 1-9; пер. Огородный д. 1-7; пер. Центральный д. 1-8; ул. Большая Ивановка д. 1-20; пер. Совхозный д. 10-30; пер. 1-й Полевой д. 1-7; пер. 2-й Полевой д. 2-10; ул. Ушаковская д. 6.

 

08.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Максимова д. 5-21; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д. 1-39; ул. Шифлеровская д. 1-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Лужская д. 8-14.

 

08.02.22 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 30-68; ул. Максимова д. 1-10; ш. Сиверское д. 20-36; ул. Гатчинская д. 1-7; пер. Гатчинский д. 1-8.

 

09.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Сергучевская д. 52Б; ул. Вокзальная д. 39-72А; ул. Баркановская д. 45-64; ул. Удельная д. 1-32; ул. Слуцкая д. 30-51.

 

09.02.22 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Баркановская д. 65-92; ш. Сиверское д. 6-15; ул. Вокзальная д. 45-84.


Пудомягское СП:

09.02.2022 с 09:00 до 17:00

д. Покровская,

ДНП «Покровская усадьба».

 

09.02.2022 с 09:00 до 17:00

Коммунарское ГП:

Массив «Славяночка»,

СНТ «Славяночка-3»,

Садоводство «Славяночка-2».

 

09.02.2022 с 09:00 до 17:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар; ул. Антропшинская, д, 1-29, д, 2-30.

 

10.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Андреевская д. 27-31; ш. Сиверское д. 56-80, 72-74; ул. Жертв Революции д. 24-44; ул. Баркановская д. 1-3; ул. Слуцкая д. 2-26; ул. Красная д. 37-47; ул. Оредежская д. 44-54; ул. Андреевская д. 35А, 35Б; ул. Софийская д. 1-15; ул. Средняя д. 1-11; ул. Андреевская д. 15.

        

10.02.22 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Лесная д. 1-18; ш. Сиверское д. 1-25; ул. Румянцева д. 1-15; ш. Сиверское д. 2-43А; ул. Береговая д. 1-9.

 

11.02.22 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Алексеевская д. 1-21; ш. Сиверское д. 42-58, 29А; ул. Никольская д. 22-33.    

 

11.02.22 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Никольская д. 70-76, 42А, 42; ул. Радищева д. 1-10; ш. Сиверское д. 6-16.   

 


 

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