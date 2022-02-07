Работник фабрики «Коммунар» скончался после падения с крыши ледяной глыбы

Работник фабрики «Коммунар» скончался после падения с крыши ледяной глыбы

Сегодня на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар"» на 63-летнего рабочего с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Рубрики : Криминал     07 Feb 2022

После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя, следователя-криминалиста, сотрудников полиции и эксперта.

По данному факту следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время выполняются неотложные следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

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