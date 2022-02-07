Работник фабрики «Коммунар» скончался после падения с крыши ледяной глыбы

После получения
информации на место происшествия незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа в составе следователя, следователя-криминалиста,
сотрудников полиции и эксперта.
По данному факту
следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по
Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ - нарушение правил охраны труда, повлекшее
по неосторожности смерть человека.
В настоящее время
выполняются неотложные следственные действия. Принимаются меры к установлению
причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование
уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: СУ СК России по
Ленинградской области